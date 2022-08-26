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法拉盛跳樓華女告別式 母數度淚崩

記者鄭怡嫣／紐約報導
秦女士面對女兒遺容數度悲泣。(記者鄭怡嫣╱攝影)
秦女士面對女兒遺容數度悲泣。(記者鄭怡嫣╱攝影)

來自上海的32歲女子施秦，日前在法拉盛亞洲大廈跳樓自殺，追悼會25日在法拉盛舉辦，67歲的母親秦女士、朋友及社區人士等落淚悼念。秦女士將於12月初帶著女兒的骨灰返滬，歸葬故里。施秦生前原已買好與母親的機票。

32歲施秦，生前據信患有憂鬱症心理健康問題，9日下午，從16樓公寓跳下，當場死亡，留下已無工作能力的母親一人在美；25日的追悼會，母親對著其遺容幾度哀嚎，「媽媽來抱抱你，媽媽想你，後事辦好，和你一起回上海」，她泣訴這幾年有賴女兒照顧，不會忘記她，事發前女兒說要睡覺，聽了她的話，「可(如今)要我怎麼辦呢」。

告別式上，施秦的母親秦女士跪地悲泣。(記者鄭怡嫣╱攝影)
告別式上，施秦的母親秦女士跪地悲泣。(記者鄭怡嫣╱攝影)

秦女士表示，為女兒的過世感到悲哀，但周圍眾多的好友與愛心人士，都第一時間伸出援手，捐款、照護並幫助她辦理相關事宜，「傷心之餘，仍溫暖無比，我感到並不孤獨」，她感謝社會各界人士的相幫，「我永遠記得大家的恩情」。

一直幫助秦女士辦理施秦身後事宜，並發起線上籌款的美國上海同鄉會會長沈珺表示，施秦生前已託人買了兩張機票，本打算與母親一起回國，秦女士將於12月5日帶著她的骨灰返滬，落葉歸根。之後，施秦在上海同母異父的哥哥也會照顧秦女士，她也還有住的地方，感謝社區各界在事發後籌集3萬5000多元用以喪葬、生活、房租等，並提供關懷，共同幫助她走過非常艱難的時刻。

沈珺說，白髮人送黑髮人令人非常惋惜，親友及社區應更多關注身邊的憂鬱症及其他心理疾病患者，儘早使他們得到治療，有自殺傾向者若幫忙撥打911，也不會由警員接手，而是會派心理專業人士救助關懷。

來送施秦最後一程、在法拉盛經營美髮工作室的燕子表示，施秦是熟客，認識她六、七年，剛開始善良陽光，但後來卻備受憂鬱症的困擾，她曾坦言有憂鬱症，「蠻嚴重」，也不知如何走出來，一次美髮時，也忽然說「心情很不好，想喝點水」，「走到這一步，實在令人傷心」。

美國上海同鄉會、滬裔美國人協會、慈濟紐約等亦到現場慰問關懷。

施秦告別式。(記者鄭怡嫣╱攝影)
施秦告別式。(記者鄭怡嫣╱攝影)

憂鬱症 法拉盛 心理健康

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