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曼哈頓堵車費公聽會 400人登記發言

記者和釗宇 / 紐約報導
多達400人登記在25日的堵車費公聽會發言，支持、反對者各有主見。(視頻截圖)
多達400人登記在25日的堵車費公聽會發言，支持、反對者各有主見。(視頻截圖)

大都會運輸署(MTA)此前公布曼哈頓60街以南堵車費計畫收費方案，費率將在九元至23元之間，計畫最早明年底開始實施；MTA從25日起對堵車費計畫舉行六場線上公聽會，共有多達400人登記在25日的公聽會發言，全部講完需20個小時。支持者指，計畫有助減少壅堵和汙染；反對者則指進城成本太高，區內居民也表示若無豁免很不公平。

MTA公布的計畫共提出七種高峰時段方案，若收費低則豁免少，收費高則豁免較多；若採最低費率九元方案，則無折扣選擇，隧道過路費也須另交；若採最高費率23元方案，則通過曼哈頓外圍橋梁、隧道進入堵車費區域的過路費將被減去，計程車和電召車每日只需付費一次；民眾可登錄網站https://new.mta.info/document/92756查詢其他方案。

同時，商用車輛和卡車的費率也有12元至82元等不同方案；所有在FDR快速路、西側高速公路(West Side Highway)以及堵車費區域毗鄰街區經過，但未駛入堵車費區域的車輛也無需付費；MTA也計畫為年收入6萬元以下的車主，提供堵車費抵稅。

堵車費計畫遭外區、郡和共和黨人的強烈反對，因為紐約市外圍不少橋梁、隧道也收過路費，外區郡民眾駕車進入曼哈頓需要交兩次錢，低收入民眾難負擔。

史泰登島共和黨籍國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，堵車費計畫將增加小商業者、旅遊業和居民的負擔，尤其是史泰登島居民，如果算上維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)過橋費，進入曼哈頓就要交兩次錢；洛克蘭郡(Rockland)共和黨籍國會參選人勞樂(Mike Lawler)表示，如果當選，會推動廢除堵車費計畫。

不少堵車費區域內的居民也反對，發言如：對區內居民豁免太少，不公平；下東城公共運輸不足，以低收入居民為主，且因仇亞犯罪，不少亞裔居民不敢搭華埠和布碌崙華社之間的地鐵。

布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)表示，開車去曼哈頓的居民很少，堵車費應盡快實施，而且應減少豁免，若隧道費用可以抵扣，周邊路段壅堵可能更嚴重。

MTA希望堵車費計畫2023年底或2024年初開始實施；交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)將對收費方案提出建議，最終方案將由MTA董事會決定；到9月9日之前，民眾仍可登錄網站mta.info/CBDTP、發郵件給[email protected]提出意見。

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