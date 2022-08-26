8大道取締違法擺攤 居民歡呼

25日市府多個部門於8大道進行聯合突擊執法。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道 無證擺攤問題嚴重，影響人行道的正常通行；25日市府多個部門聯合進行突擊執法，並提醒接下來還將有更多類似行動，不少對當地街頭亂象感到厭倦的華人民眾對此歡呼，「終於來執法了」，希望真的能根治問題。

新冠疫期，商家與攤販爭先在人行道售賣商品，一方面有食安疑慮，也讓原本空間有限的街道更寸步難行；此前一名八旬長者就在8大道55街繁忙路段被嬰兒車絆倒，引發關注。在當地居民的倡議下，日落公園第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)也曾走訪，瞭解民情。

25日市警72分局警員、市消費者事務局(Department of Consumer Affairs)執法人員，在布碌崙亞裔民安隊隊員的帶領下，沿著8大道繁忙街區展開執法；這是當局多個月以來的首次行動，向無證攤販發出警告，大多數人都遵從指示帶著商品撤離，但一名無證販賣魚丸的華女 因拒絕撤退，被執法人員當場開1000元罰單。

配合行動的民安隊隊長柳寶枝表示，執法並非真想對攤販罰款，而是希望大家都能守法；在正式行動前已派巡邏車通過擴音器沿街發出警告，馬上離開，以免收到罰單。

他指出，接下來會不定時展開類似行動，奉勸打消在街上無證擺攤的念頭，否則執法人員下次就是直接開罰單；如果被屬累犯，那麼罰款金額將增加。