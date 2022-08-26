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MTA嚴懲偽造車牌躲過橋費 開近2000罰單

記者顏潔恩／紐約報導
MTA嚴懲偽造、竄改或蓄意遮掩車牌，避免支付過橋費的駕駛。(本報檔案照)
MTA嚴懲偽造、竄改或蓄意遮掩車牌，避免支付過橋費的駕駛。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA)於2017年推行「無現金收費系統」(Cashless Tolling)以來，許多駕駛在通過維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)時以遮蓋、偽造車牌，迴避過橋費；MTA表示將嚴懲，單是今年已發出近2000張罰單、扣押1100輛車。

MTA指，為逃避過橋費，偽造、竄改或蓄意遮掩車牌，令閱讀器無法讀取數據，MTA自5月起嚴打，自此開出的罰單高達1300張，扣押車輛超過500輛。違規者將面對300元罰款，若被執法部門發現多次累犯，車輛將被扣押；消息指，MTA與地方執法機構如紐新航港局(Port Authority)、紐約市警、紐約市警長辦公室(Sheriff's Office)合作，共同檢舉假車牌，他們結合技術和敏銳的肉眼觀察，確認違規的車牌，有些車輛因屢次違規，註冊牌照被吊銷時，執法人員就會多加注意，甚至攔截駕駛。

「當取消使用收費站，改用無現金收費時，就知道駕駛會想盡辦法避免付費，需要從其他方面加緊執法」，MTA橋梁與隧道主席Daniel DeCrescenzo表示，假車牌是駕駛慣用的方式，現在則是MTA主打的犯罪。

根據統計，更多被扣押的車輛是由於車主拖欠過橋費，有些甚至累計達5萬元；專員表示，一般會在系統中找出長期拖欠的車輛信息，並找到他們當場扣押，以給車主警示，「如果要將車子取回，須立即繳清欠款。」

MTA 紐約市 大都會

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