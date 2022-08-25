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緬街商家禁設攤？業者指無所適從

記者牟蘭／紐約報導
梅寧(中)與黃敏儀(右)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(記者牟蘭／攝影)
梅寧(中)與黃敏儀(右)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛的華人超市經理24日指，依法向市消費者事務局(DCWP)申請門前經營開放商店的牌照，但近期收到市清潔局(Department of Sanitation)警告，指違反緬街禁止擺攤的法規，要求他撤銷水果攤，讓他感到不滿，指滿街無證攤販，商家依規定申請卻被告知違法，向市議員黃敏儀求助。

黃敏儀邀請市議會小商業委員會主席梅寧(Julie Menin)24日走訪法拉盛市中心的多間小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案；新龍興超市的經理張雅虎表示，超市在疫情後開業，按要求向市消費者事務局申請人行道擺攤經營牌照，販售水果，但近期收到市清潔局警告。

張雅虎說，當局人員指，緬街有禁止擺攤的法規，要求他撤銷水果攤位，他疑惑不知應遵循市府的哪條規定；他指，街邊的無證攤販四起，自家店繳稅交租，按規申請牌照，卻被要求撤攤，向市議員求助。

黃敏儀與梅寧表示，會繼續追蹤此問題，並與市府機構溝通，查看應優先遵循的法規；黃敏儀還表示，她的辦公室也會繼續與市消費者事務局溝通，解決無證攤販問題。

此次走訪中，部分華裔小商家指，他們在疫情爆發後開店，宣傳經費有限，希望政府提供相關資源；對此，梅寧表示，她與黃敏儀計畫在今年9月中旬，提出相關法案，要求市小商業服務局(SBS)為商家提供免費的網頁，計畫提供多語言的服務，在網路宣傳商家的資訊。

法拉盛商業改進區(BID)也提出類似計畫，商改區執行主任余鈿崧說，當地70%的商家沒有網站，很多商家不知如何運用社群媒體推廣，相關計畫將幫助商家擴大單一客源，更具市場競爭力。

梅寧(中)與黃敏儀(左一)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(...
梅寧(中)與黃敏儀(左一)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(記者牟蘭／攝影)
梅寧(右)與黃敏儀(左)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(記...
梅寧(右)與黃敏儀(左)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(記者牟蘭／攝影)
梅寧(中)與黃敏儀(左)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(記...
梅寧(中)與黃敏儀(左)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(記者牟蘭／攝影)
梅寧(左)與黃敏儀(中)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(記...
梅寧(左)與黃敏儀(中)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(記者牟蘭／攝影)
梅寧(左)與黃敏儀(右)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(記...
梅寧(左)與黃敏儀(右)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(記者牟蘭／攝影)
梅寧(左)與黃敏儀(中)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(記...
梅寧(左)與黃敏儀(中)走訪法拉盛小商家，了解業者面臨的困境，探討解決方案。(記者牟蘭／攝影)

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