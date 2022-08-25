纏訟10年 遊民推落地鐵輾斃 MTA賠亞裔家屬75萬

韓基碩被遊民推下地鐵站台身亡，家人索賠十年獲賠75萬。(美聯社)

2013年皇后區韓裔男子韓基碩(Ki Suk Han，音譯)遭非洲裔遊民 男子戴維斯(Naeem Davis)推下曼哈頓中城地鐵站 台，被列車輾斃；紐約大都會運輸署(MTA )24日同意支付家人75萬元的賠償，但和其十年前索賠的3000萬相差甚遠，且其中30萬用作律師費。

2012年12月3日，韓基碩在曼哈頓49街站台上遭戴維斯推入鐵軌身亡，家人2013年向MTA提訴訟，索賠3000萬元，指地鐵司機未及時煞車導致悲劇。

24日在和解協議的法庭聽證會，韓的妻子、64歲的韓世琳(Se Rim Han，音譯)通過翻譯告訴法官，同意賠償金額，並想放棄自己應得的部分，這樣29歲的女兒阿什利(Ashley)就能得到全部賠償。

代理律師金查倫(Charen Kim)說，「官司已持續十年，有太多珍貴的東西被耽誤……他們終於可以結束這一篇章，開始新生活。」

MTA此前辯稱，將韓基碩推下站台的遊民戴維斯應為此負責；但戴維斯的律師在2017年庭審時辯稱，韓基碩當時酒醉，態度咄咄逼人，戴維斯推人是出於自衛，之後其謀殺指控未定罪。

金查倫表示，死者家人對刑事審判非常失望，但幸運的是，在民事案件獲得滿意的結果。雖然和解金額遠低於原要求的3000萬元，但他們不想訴諸公堂，也不想受到任何隨之而來的媒體曝光。

「我認為韓家人不想再次經歷審判的痛苦。隨之而來的將是一周又一周的法庭作證。他們不想再經歷已經忍受十年的事，每次都像再揭開傷疤」金查倫說。

75萬元賠償金中，近29萬元將用於支付律師費；目前還不清楚MTA是否會尋求從戴維斯獲得賠償。