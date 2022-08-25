中低收入屋主 將可獲房產退稅

市府24日宣布將為符合條件的中低收入房主提供房產稅退稅。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)24日宣布將為符合條件的中低收入 房主，提供最高150元的2022財年房產稅退稅 ，用以支付抵押貸款、水電費等住房開銷。

這項由市議會發起並通過的第600號法案，在州府授權下允許市府為擁有一戶、兩戶、或三戶住宅，或是在合作或共有公寓擁有單元(dwelling unit in a cooperative or condominium)，並作為主要住處的房主，當所有居住者在2020年納稅年度年收入共計少於或等於25萬元，可向市府申請2022財年最高150元的一次性房產稅退稅。

市財政局(DOF)正在建立申請頁面，預計將很快上線，符合條件的申請者，將從秋季開始陸續收到退稅支票。已確定在2023財年獲得「教育稅減免」(School Tax Relief, STAR)者，將很快收到市財政局的通知，按照信上指導申請房產稅退稅並獲准後，直接於本月底收到退稅支票。

亞當斯表示，全市有太多中低收入房主受疫情影響，在為貸款擔心，所以藉此法案提供直接援助。市財政局鼓勵有資格申請者，關注市財政局進一步通知。