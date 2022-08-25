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耆老防詐騙講座 拆解常見騙局3特性

記者鄭怡嫣／紐約報導
線上耆老防詐騙講座，介紹各類騙局及報案方法。(線上活動截圖)
線上耆老防詐騙講座，介紹各類騙局及報案方法。(線上活動截圖)

市議員黃敏儀、李琳達、警檢及市府部門等24日合辦耆老防詐騙講座，介紹常見的騙局、特性及處理方法，提醒針對耆老、假冒孫輩的詐騙頻發，紐約市警檢、市府機關均不會詢問受害者的移民身分，遇事速報案。

皇后區助理檢察官瓦克斯(Daren Wikes)表示，詐騙犯常假冒孫輩遇到事故或麻煩，急需用錢請求長輩幫助，還常用法官對案子下保密令為由，要求受害者不可洩漏，建議耆老與親友確認孫輩的行蹤。

瓦克斯指，欺詐性入室與屋主詐騙也常發，前者通常為二至三人，至家中推廣服務，一人假借上廁所名義，潛入臥室找財物，後者則要求屋主對家裝先付全款，或以房貸福利為由，令屋主簽署許多不熟悉、甚至轉讓房契的文件；對於前者，建議勿讓陌生人進門，告知會稍後通電聯絡，對於後者，則建議詢問專業人士再簽文件，此外紐約市財政局提供免費的房屋警示服務，一旦個人房屋紀錄的信息更改將立即收到信息。

市警社區外展分部警員郭維廉表示，詐騙一般含三大特性：情況「緊急」、情況須「保密」、以及須受害人提供個人資料或錢財，若涉及包括虛擬貨幣的投資詐騙，總說高回報、高收益。

若耆老遭遇詐騙，皇后區檢察官辦公室有專門的耆老詐騙小組，可致電(718)286-6578求助，若為普通詐騙案，可致電皇后區地檢處消費者欺詐熱線(718) 286-6673，不少民眾遭遇與銀行有關的詐騙案，可電郵至[email protected]，聯絡有調查該類案件經驗的助理檢察官瓦克斯(Daren Wikes)。若華人受害者需要語言或其他相關幫助，也可電郵至[email protected]聯絡卞Elizabeth；通常，也可求助選區內的市議員，他們將轉介至相關機構報案。

同時，詐騙案也應報警或至當地警局報案，報警時重複說「Chinese」，或在警局指說中文的標示，有關人員即會為受害人提供中文服務，華人受害者可郵件郭維廉[email protected]諮詢；若案情涉及國際詐騙，民眾可至FBI網路犯罪投訴中心https://www.ic3.gov/投訴；如果遇到律師相關詐騙，或律師在受害者付全款後並不承擔相關義務，紐約州也有專門的律師申訴委員會(Grievance Committee of NYS Bar Association)，可於網站ww2.nycourts.gov/attorneys/grievance/complaints.shtml申訴。

詐騙 皇后區 檢察官

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