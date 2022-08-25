陳履生 27日開講中國的紙墨筆硯

中國文化中比較有代表性的就是中國書畫；中國書畫是中國文化的視覺形態的代表。幾千年來，中國書畫的發展是具有文化獨特性的歷史過程。如果就一般的造型藝術而言，或僅就繪畫而言，那麽，各國都有屬於自己的繪畫和繪畫語言。但是，全世界只有中國人那麽講究書寫，並在繪畫中表現出來。而書寫的藝術和繪畫的藝術，則是基於中國用於書寫和繪畫的特別的材料，因為全世界只有中國的紙、墨、筆、硯，構成了一個獨特的「文房四寶」的體系，而這一體系不僅是物質的，還是文化的。

與中國書畫緊密相連的具有中國文化特點的工具材料——筆、墨、紙、硯，它們作為中國書畫的一種媒介，不僅決定了中國書畫的基本風格和語言特徵，同時，還構建了中國文房的獨特景觀。而中國文房又是中國文化的另一方面表現，是與創造中國文化的個體緊密聯繫在一起的。中國繪畫之所以不同於西方繪畫，是因為它有著完全不同於西方繪畫的材質，所以，基於中國傳統書畫材質的特點，中國書畫所表現出來的獨特的筆墨氣韻和形式技法，則成為中國書畫審美的一個重要特點。正因為有了中國的紙墨筆硯，中國水墨畫中的筆墨就成為一個獨特的文化概念。因此，中國的繪畫不僅僅是造型藝術，而是與中國文化關聯的一門獨特的藝術。

華美人文學會特邀原國家博物館 副館長、著名書畫家陳履生先生於美東時間8月27日晚8時至9時半（北京時間8月28日早8時至9時半）做「中國的紙墨筆硯」專題講座。陳先生將向聽眾解說紙墨筆硯的悠久歷史和製造工藝，從原材料的選擇，到製造工藝的地域特點，以及反映出時代和地域不同特點的審美形式和收藏價值。

陳履生，1985年畢業於南京藝術學院，獲碩士學位。歷任人民美術出版社古典美術編輯室主任，中國畫研究院研究部主任，中國美術館 學術一部主任，中國國家博物館副館長（2011-2016）。現任中國科技大學藝術與科學研究中心主任、博物館館長，中國漢畫學會會長，中國文藝評論家協會造型藝術委員會主任，吉林藝術學院20世紀中國美術研究所所長。兼任南京藝術學院、上海美術學院、吉林藝術學院、湖北大學、澳門 城市大學、台灣師範大學客座教授。建有「陳履生美術館」（常州，三亞，揚中，合肥）、「油燈博物館」（揚中、常州）、「漢文化博物館」（揚中）、「竹器博物館」（揚中）。

講座在線進行(zoom)。參加者請點擊http://chineselectures.org/upcoming.html註冊。註冊後將收到登錄鏈接。