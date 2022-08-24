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皇后畫院師生作品展 法拉盛揭幕

記者鄭怡嫣╱紐約報導
「皇后畫院師生畫展」法拉盛揭幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)
「皇后畫院師生畫展」法拉盛揭幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由皇后畫院與美國卓越藝術學校共同舉辦的「皇后畫院師生畫展」，23日在法拉盛文藝中心(Flushing Town Hall)揭幕，包含油畫、國畫在內的近60幅華人及亞裔學生作品亮相，促進華社與主流教育界的民間文化交流。

皇后畫院院長劉比華表示，此次亮相畫作多樣，涵蓋水彩、粉彩、素描、國畫、油畫、以及他通過十多年研究、已在美國獲得繪畫創作專利的「流彩畫」，流彩畫由國畫中的「潑墨書法」延伸，運用西方的油畫材料，結合中國傳統的技法，既有國畫充滿內涵與寓意的特點，又有西洋畫具有抽象與色彩繽紛的效果，學生最小四歲、最大70歲，近60幅展出的畫作展示天賦與多樣性。

劉比華說，由於疫情皇后畫院已關閉兩年半，今年初重新開放。展覽旨在表彰重新參與面授課程學生的畫作，也促進華社與主流教育界的民間文化交流，在疫後繁榮社區的藝文活動與藝術創作。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)代表楊旻雯、州眾議員金兌錫代表楊愛倫、前紐約州眾議員孟廣瑞出席此次活動；展覽將持續至29日(周一)閉幕，地址：法拉盛北方大道137-35號。

法拉盛 眾議員 教育

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