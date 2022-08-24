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遭公告取消聯成顧問一職 蕭貴源等人反駁

記者顏嘉瑩╱紐約報導
聯成顧委會23日召開記者會，指近日梁漢本登報的懲處通知違反章程。(記者顏嘉瑩╱攝影)
聯成顧委會23日召開記者會，指近日梁漢本登報的懲處通知違反章程。(記者顏嘉瑩╱攝影)

美東聯成公所風波未平，日前主席梁漢本在報上刊登懲處通告，指顧問蕭貴源和議員何茂林，在任期間導致公所虧損，分別遭取消顧問及會員資格；對此蕭貴源和何茂林等人23日在曼哈頓華埠召開記者會指對方已違反章程，並聘請律師送交終止通知(cease and desist notice)給梁漢本及其代表律師，否則雙方將對簿公堂。

日前梁漢本以聯成公所名義登報，指顧問蕭貴源在2015年任內未能處理公所電箱安全，導致公所累積罰款近2萬元，2017年又處理梁彼得籌款案不當受詬病，後與公所樓下拖欠租金的勿街49號禮品店簽署不合理租約同意書等，「變相出賣公所利益、造成公所財物損失」，為此取消其公所顧問資格。

懲處通告中還提到，何茂林在2019年擔任公所財政與租務主任時，公所有9700元現金流向未能提供單據，遭公所判定盜竊，已入稟法院追討，並取消其會員資格。

近日蕭貴源和何茂林等人以聯成顧問委員會名義登報聲明，表示梁漢本未經議員大會討論就登報，為獨裁行為，破壞聯成聲譽、製造恐怖行徑、詆毀聯成顧問及議員，嚴重違反公所章程。

當天與會顧委會成員引用公所章程，指梁漢本既未經公所最高權力機構會員大會或是議員大會決議，自行「懲處」、「開除」均屬無效。

另顧委會也聘請律師Thomas Mirigliano，對梁漢本及代表律師寄出終止通知信；信中提到梁漢本日前刊登的懲處公告，對蕭貴源和何茂林有「不實陳述」和「毀謗性陳述」，已經影響兩人及聯成聲譽，若再不停止將對其提告。

梁漢本方律師暫無回應。

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