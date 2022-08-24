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20年首次 市政廳前40移民入籍

記者顏嘉瑩╱紐約報導
當天有40名分別來自23個國家的移民參加儀式，成為公民。(記者顏嘉瑩╱攝影)
當天有40名分別來自23個國家的移民參加儀式，成為公民。(記者顏嘉瑩╱攝影)

美國公民移民服務局(USCIS)23日在曼哈頓下城市政廳前廣場舉辦公民入籍儀式(Naturalization Ceremony)，當天恰逢紐約市初選，也是該儀式20年來首次在市政廳舉辦，市長亞當斯(Eric Adams)出席指意義非凡；11年前從中國移民來美的陳恩華在當日宣誓成為公民，感到開心又震撼。

當天共有來自23個國家的40名移民參加儀式，宣誓成為美國公民；亞當斯表示，美國的獨特性，在於這是一塊人們前來尋求「美國夢」的土地，也使得美國擁有多元文化，而在場來自23個國家的準公民，未來將帶著生長國背景以及美國公民身分，成為「美國人」的最佳代名詞。

陳恩華來美11年後，終成為公民。(記者顏嘉瑩╱攝影)
陳恩華來美11年後，終成為公民。(記者顏嘉瑩╱攝影)

當天現場唯一華人、2011年從中國福建移民來美的陳恩華，今年29歲；他表示18歲時隻身來到美國，當時身上沒錢，沒有手機，還不會說英文，後來在前輩的幫助下慢慢融入美國生活，並到外州餐館替人打雜。

當天有40名分別來自23個國家的移民參加儀式，成為公民。(記者顏嘉瑩╱攝影)
當天有40名分別來自23個國家的移民參加儀式，成為公民。(記者顏嘉瑩╱攝影)

陳恩華回憶，「那時候我什麼英文都聽不懂，出去外面都不會點餐，前輩告訴我直接跟麥當勞店員說要點一號餐(number 1)就好，連店員問我飲料要大杯還是小杯，我都聽不懂。」

USCIS 23日在曼哈頓下城市政廳前廣場舉辦公民入籍儀式。(記者顏嘉瑩╱攝影)
USCIS 23日在曼哈頓下城市政廳前廣場舉辦公民入籍儀式。(記者顏嘉瑩╱攝影)

他說，餐館的工作忙碌，身為新移民也讓他壓力很大，但有感在美國還是得說英文，於是他決定繼續求學，讀完高中，當天的入籍儀式，他也能夠輕鬆複誦誓詞，並聽得懂台上發言者演講的內容，進步相當多。

當天有40名分別來自23個國家的移民參加儀式，成為公民。(記者顏嘉瑩╱攝影)
當天有40名分別來自23個國家的移民參加儀式，成為公民。(記者顏嘉瑩╱攝影)

得知當天儀式為20年首次在市政廳前舉辦的入籍儀式，他感到非常開心也很榮幸，「能夠在這裡宣誓感覺很震撼」；目前在曼哈頓日本餐館上班，他表示將繼續勤奮工作，踏踏實實的在美國過日子。

USCIS 23日在曼哈頓下城市政廳前廣場舉辦公民入籍儀式。(記者顏嘉瑩╱攝影)
USCIS 23日在曼哈頓下城市政廳前廣場舉辦公民入籍儀式。(記者顏嘉瑩╱攝影)

移民 美國公民 亞當斯

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