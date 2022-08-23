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上千無證客兒童將入學 華人居民憂侵權

記者牟蘭／紐約報導
大量來自美墨邊境的無證客子女將分流至全市多個學區，引起家長擔憂。(市長辦公室提供)
大量來自美墨邊境的無證客子女將分流至全市多個學區，引起家長擔憂。(市長辦公室提供)

美墨邊境湧入紐約市的6000名無證客中包括至少1000名兒童，市府為此推出「擁抱計畫」(Project Open Arms)，為這些學童提供教育，其中超過200名學生將分流給學區本已擁擠的皇后區第24學區，引起華人家長擔憂，害怕市府以無證學生優先，強迫納稅人家庭的孩子到較遠的學區就讀。

根據市府統計，已有至少1000名無證家庭的兒童將通過「擁抱計畫」在新學期進入公校學習，最小的只有三歲，以小學生與初中生為主；市府將這些學生分流給曼哈頓下城的第二和第三學區，布朗士的第十學區、布碌崙(布魯克林)的第14學區和皇后區的第24和第30學區。

皇后區的第24學區涵蓋亞裔聚居的艾姆赫斯特、麥斯佩斯與可樂娜等地，逾三成人口為亞裔，近年受到華裔的青睞；原第24學區委員會主席黃友興表示，當地學區擁擠，八年前市府在當地興建遊民所後，實施遊民學子優先上學政策，部分購置房產居民的子女被迫要到較遠區域讀書，生活質量直線下降。

對於此次無證子女入學，黃友興表示，以人道主義角度，應為這些孩子提供教育，但此次市府要分流約200多個學生到第24學區，也是優先上學的政策，讓本已擁擠的學區更糟糕，小學與初中最受影響；他指，市府對今年的高中採用抽籤入學，大批的亞裔子弟志願落空，分到離家遠、治安差的學校讀書，被迫轉到私校，相同的情況恐會發生到小學與初中。

紐約居民聯盟的負責人臧東慧表示，雖然應保證每名孩童受到教育，但是紐約市的教育資源有限，政府也需確保本地的居民權益；他說，無證移民的湧入，也會對尚未簽署的小班制提案帶來更大的壓力和問題，呼籲政府善用每一筆經費，為皇后區增加校舍。

學區 皇后區 教育

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