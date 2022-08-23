跨境政治庇護人數暴增 恐壓垮遊民系統

市長亞當斯日前到紐新航港局巴士總站巡視德州無證客接收。(市長辦公室提供)

根據市府最新估計，5月至今已由德州、亞利桑納州等地接收約6000名來自中南美的無證移民 政治庇護 尋求者，尤其本月初開始，幾近每日百人，正「壓垮」庇護系統，自5月至今13%的增速，使全市遊民 所人數達到「史無前例」的5萬1000人，目前沒有放緩的趨勢，市府也從最初的「逃避」態度轉為本周的「妥協」。

市府統計，三個月累積的無證移民使全市遊民系統達到5萬1000人的高峰，目前遊民所的空置率只有0.18%，意味著僅有19個房間可供使用。市府不得不向13家酒店租1300個房間，並計畫再租5000個；而在下月勞工節之前，一個全新的收容中心將投入使用，再為無證客提供600個庇護房間。

但是沒人知道如果保持同比增速，再過半年至一年，全市的遊民所系統將會是何光景。根據「紐約時報」分析，從7月中旬以來，僅家庭遊民所的入住人數已上升8.5%，遠高於往年同期1%的增速；若按此趨勢，一年之後，紐約市家庭遊民所人數將增加一倍，從當前的3萬1000人增至6萬人。

導致此現象的邊境問題依舊沒有改觀，今夏被捕的越境者比去年多出10%，即1萬9000人，而根據往年統計，秋冬季是無證移民大批越境的時間，「我們的庇護系統已經不堪重負。」紐約市長亞當斯(Eric Adams)說，「這是一場人道主義危機，紐約市需要聯邦的援助，而在此之前，我們只能履行應盡的義務。」