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華男涉性販運及剝削 布碌崙檢察官起訴

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙貝瑞吉Rose Spa按摩店外景。(取自谷歌地圖)
布碌崙貝瑞吉Rose Spa按摩店外景。(取自谷歌地圖)

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzales)22日表示，一名皇后區華裔男子被指控強迫兩名按摩店員工從事賣淫活動。

布碌崙高等法院法官陳丹尼(Danny Chun)22日提審報住法拉盛的66歲華裔男子徐貴陽(Guiyang Xu, 音譯)。他面臨24項指控，包括性販運、勞工販運、三級協助賣淫、一級強暴未遂罪等。保釋金是50萬元或10萬元現金，並將於10月7日再次出庭。此外，被告於6月14日被指控犯有性販運、勞工販運、一級強暴、四級協助賣淫等20項罪行，保釋金額為5000元現金或1萬5000元。

檢方稱，根據調查，2022年4月，兩名年齡分別為44歲及38歲的女性，由被告送至布碌崙貝瑞吉位於78街的水療中心擔任按摩治療師，該店每周七天，每天24小時營業。

據稱，兩名受害者在店內生活、睡覺、吃飯，她們在按摩床上睡覺，並依靠被告獲得食物。開始工作後不久，受害者被告知要為客戶提供性服務，包括性交、手淫、及其它性行為，費用約為50元。

此外，她們被告知沒有固定的工作時間，受害人每周工作七天，要隨時醒來為客戶服務。據稱，被告不允許受害者離開按摩店，如果她們拒絕提供性服務，就不給食物。被告還扣留她們的工資，並威脅在互聯網上發布她們的隱私照。

據稱，38歲的受害者因為拒絕與被告發生性關系，被告於今年5月15日前後在店內強暴該受害者。5月19日，受害者走進市警68分局報案。被告於5月25日被捕。

今年6月8日，紐約市警察在該按摩院進行一次臥底行動，據稱當時有第三名女子同意賣淫。

布碌崙 華裔 勞工

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