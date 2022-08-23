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鴛鴦雙盜8大道中餐館行竊 偷走顧客2000元

記者胡聲橋／紐約報導
男嫌犯用身體擋住店員視線，女嫌下手偷裝錢的信封。(警方提供)
男嫌犯用身體擋住店員視線，女嫌下手偷裝錢的信封。(警方提供)

一對雌雄竊賊近日在布碌崙(布魯克林)8大道一家中餐館行竊，偷走一名華裔顧客2000元現金後逃之夭夭。竊賊手法熟練，配合有默契，被認為是慣偷。警方公布兩名嫌疑人行竊的錄像，希望公眾提供線報。

警方稱，竊案發生於19日下午2時30分，受害人是一名52歲的華裔女子。案發當時，受害人在8大道一家生煎包餐館用餐。餐館老闆劉先生介紹，因為和受害人熟識，所以邀請受害人到廚房盛飯。受害人剛從銀行領了2000元現金，把裝現金的信封放進隨身拉的購物車的側袋內。受害人進廚房時沒有拉走購物車。

受害人進店時，有一男一女兩名顧客尾隨進店。當她進廚房盛飯時，男性顧客手持一罐飲料，到坐在受害者附近的女店員那裡付款。女店員指這兩人是西語裔，她當時就很奇怪為什麼付錢給她，而不是到櫃台付款，後來通過監控錄像才明白，這名男子站在她面前是為了擋住她的視線，讓女子出手盜竊。

錄像顯示，該名女子打開購物車側袋，準確地取出裝有2000元現金的信封。劉先生說，嫌犯甚至沒有碰放在信封旁邊的錢包。錄像顯示，盜走現金後，女嫌犯還拉上購物車側袋的拉鏈，男嫌犯又從冰櫃內拿了一罐飲料，揚長而去。

受害人從廚房出來吃完飯，拉著購物車回家，才發現遭竊。據受害人和劉先生分析，在銀行換錢時，兩名歹徒就盯上受害人，一路尾隨到餐館，終於有了下手的機會。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

8大道 手機 華裔

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