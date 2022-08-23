紐約客談／哥倫布日與春節 相提並論？

近日的新聞在華裔話題上有些巧合，當華人組織在艾姆赫斯特慶祝亞裔 歷史加入公校課程，舉辦返校日活動時，又有網路自媒體達人拿中餐與老鼠肉的老笑話博取關注，引起各方撻伐。市教育局 明年公校行事曆未標明農曆春節假日，也引來社區抗議。

類似芥蘭鼠一類的辱華玩笑，已是老梗，但似乎每次都能引發眾多點閱、轉傳，可見雖華社、民代屢次撻伐，偏見仍揮之不去。在仇亞犯罪高發的疫期，更顯不妥，也讓人期待即將在紐約市部分公校試行的亞裔歷史教材，能從校園匡正視聽，消彌社會歪風。

特別的是，市長不久前剛宣布將亞裔歷史納入公校課程，市教育局似乎忘了農曆春節對亞裔傳統價值。從資優班、特殊高中入學測驗、普通高中抽籤入學等，亞裔對教育局的打壓政策仍耿耿於懷，此時無疑更像火上澆油，只能怪公務員不長眼，缺少文化敏感度。

同一份公校行事曆，義大利 裔精神象徵之一的哥倫布日，被改為義大利文化節，部分義大利民選官員為此上街頭抗議，華社人士也在列，順勢批評教育局對亞裔傳統節日的不尊重。然而，相比敏感程度，哥倫布日因涉及壓迫美國原住民的歷史，爭議已久，連拜登總統都宣布將同時紀念原住民日、哥倫布日。以紐約目前的民風，即便有眾多義大利裔居民，及全美最大的哥倫布日遊行，恐仍難擋此浪潮。

布碌崙有獨特社區背景，華人與義大利裔長期互相支持，本文無意評論。但義大利裔屬白人，亞裔與原住民同為少數族裔，也都有被強勢族群迫害的紀錄，此議題亞裔民選官員難道不能獨力發聲？