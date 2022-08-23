華女微信開公民課 助華人媽媽入籍

梁佩雯組建微信群課程，幫助華裔媽媽圓夢。(梁佩雯提供)

年幼時從台灣移民 美國的梁佩雯，在前市長白思豪(Bill de Blasio)取消特殊高中入學考試前，並不關心政治，為反對政府的這項提案，她走上街頭，才意識到華人參政議政的重要性，她日前在微信組建公民班，幫助華人媽媽戰勝語言與心理關卡，完成入籍考試，為亞裔 增加潛在的投票 率。

梁佩雯表示，她11歲時與父母從台灣移民紐約，父母從事餐飲業，經歷新移民不諳英文的艱辛；她說，如同其他亞裔移民，2018年白思豪宣布取消特殊高中入學考試前，她並未關注政治，直到與眾多亞裔家長一起走上街頭，為子女發聲後，她才意識到參政的重要性。

為此，梁佩雯加入南亞培訓教育、獎學金與訓練基金會(South Asian Fund for Education, Scholarship and Training)，今年收到皇后區區公所的經費，在微信上創辦公民考試講座，幫助華人媽媽一圓美國夢。

梁佩雯說，因新冠疫情爆發，仇恨亞裔風氣四起，不少在美居住十年到20年的華裔計畫入籍；她指，入籍最難的不是公民考試，而是完成考試的心態，她有學生起初不懂英文，也有學生英文流利，但都要多說多練，在課堂上通過語音練習考試內容。

為了讓課堂生動，梁佩雯表示，她在課前三到四分鐘會向學生普及司法與歷史的知識，根據美國公民及移民服務局(USCIS)官網的教材以及入籍考試的128題，製作幻燈片，將考試內容融入日常生活，改變「死記硬背」的方式，幫助這些即將入籍的媽媽更了解美國的政治司法體系。

梁佩雯說，公民入籍考試只是鼓勵同胞參政議政的第一步，亞裔投票率低，讓部分政客忽略亞裔社區的聲音，她鼓勵更多華裔日後積極投票，讓政府重視亞裔，提供民眾所需的資源。