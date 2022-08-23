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15歲宋澤明「非法」音樂劇票訂滿 華社鼓勵多元說歷史

記者鄭怡嫣／紐約報導
「非法」以1923年的排華法案為背景，講述了Kee Lin因為哥哥的死，必須帶一個假冒她哥哥的人逃到美國的故事；圖為劇照。(宋澤明提供)
「非法」以1923年的排華法案為背景，講述了Kee Lin因為哥哥的死，必須帶一個假冒她哥哥的人逃到美國的故事；圖為劇照。(宋澤明提供)

華裔少年宋澤明(Ethan Song)自發籌款、講述排華法案時期華裔移民的音樂劇「非法」(Illegal)，28日將在皇后學院免費演出，400多張票已悉數訂完，活躍在紐約的教育及社區維權人士，鼓勵年輕學子用更多樣化的方式展現與傳播亞裔華人的文化歷史，從根源上減少外界對亞裔的刻板印象，促進互相的理解。

15歲宋澤明鮮少在課本上看到有關亞太裔的歷史，在全國仇亞犯罪激增的大背景下，他萌發出把耶魯大學畢業生創作講述排華法案時期華裔移民的音樂劇「非法」，帶到紐約市免費演出的想法，最終，通過半年的籌款，將在皇后學院上演。

宋澤明半年前為一部講述排華法案音樂劇籌款，拿出他所有積蓄，將這部劇帶到紐約免費演...
宋澤明半年前為一部講述排華法案音樂劇籌款，拿出他所有積蓄，將這部劇帶到紐約免費演出。(宋澤明提供)

安排亞太裔青年大學生到政府機構實習、亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇表示，許多社區對亞裔存刻板印象，認為他們不愛國、不關心政治、留在一畝地中埋頭賺錢，但縱觀歷史及現在，許多亞裔都在默默地為社區與社會貢獻，她從2013年接觸亞裔高中生與大學生以來，每年都覺得孩子們在進步，「值得成年人學習」，宋澤明的作法更是令人另眼看待，有助更多人了解這一段歷史，也潛移默化地減少仇亞的歧視與犯罪。

組織與推動多項青少年項目的社區人士陳熠表示，亞太裔曾在美國歷史上作出許多貢獻，例如李美步(Mabel Ping-Hua Lee)是在美國倡導女性投票權的先驅，與曼哈頓華埠也有著很深的淵源，但在教科書未被提及，也不為人所知，需要更多如音樂劇「非法」一般、更新穎、視覺化、也更多元化的表達方式，來展現與傳播亞裔與華人的文化歷史，更多華人感同身受的同時，也能促進外族裔與亞裔間的理解，「呼籲將亞太裔的歷史寫在課本中，並非是倡導死版的課程，而是將文化與歷史融入每個人的認知與意識中，當理解更多，分歧就變少」。

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