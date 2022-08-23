一場音樂劇 促成2華少跨州合作為亞裔發聲

趙友澤從自身經歷，盼望更多州府通過公校納入亞太裔課程提案。(趙友澤提供)

趙友澤盼望更多公校納入亞太裔課程提案(左圖，趙友澤提供)。而宋澤明為一部講述排華法案音樂劇籌款(右圖，宋澤明提供)。 今年13歲的趙友澤(Byan Zhao)曾在新澤西州參議會教育委員會上發聲，推動公校 納入亞太裔課程，他日前聽說紐約將上演講述排華法案音樂劇「非法」，立即發動身邊的親友支持。而與趙友澤接觸後，該劇紐約演出幕後推手，康州15歲學生宋澤明也計畫與新州 非營利組織Make Us Visible NJ合作，鼓勵更多亞裔 青少年發聲，繼續推動紐約州等地的學校加入亞裔文化課程。

生長於新州的趙友澤，父母來自中國寧波市，目前就讀於普林斯頓的Chapin學校七年級，能說流利的中文；他接受本報記者採訪時指，曾觀看一部時長五小時的「亞裔美國人」(Asian Americans)紀錄片，接觸到亞裔的歷史，但發現這些內容卻鮮少在學校的書本中提到。

趙友澤說，由於學校缺少亞裔課程，他的同學不了解亞裔文化與歷史，導致他們可能對亞裔社區的觀點狹隘，造成刻板印象。他七歲時，曾在校園內被他人指「中國人的眼睛」與「日本人的眼睛」，雖然當時把此當作玩笑，但隨著年齡增長，也意識到這些實屬傷害。

新冠疫情爆發後，趙友澤表示，情況更糟，一名陌生男子走進他家後院竟向他吐口水；為改善這一現象，當獲知非營利組織Make Us Visible NJ推動亞太裔課程納入新州公校，他主動聯繫提出這項法案的州眾議員與參議員，撰寫證詞，去年底在新州的參議會教育委員會上發聲。

此外，他近期在華府舉辦的「美國華人大會」教育小組發言，也是年齡最小的成員，擔任學生義工。新州是全美第二個要求公校加入亞太裔文化課程的地區，趙友澤說，他希望更多州府通過相關提案。

趙友澤日前得知15歲康州學生宋澤明(Ethan Song)籌錢製作、上演音樂劇，在紐約推廣亞裔文化，但票房欠佳的消息後，立刻通過社群媒體動員新州與其他地區親友相挺。

趙友澤說，他計畫採訪宋澤明以及創作講述排華法案時期華裔移民的音樂劇「非法」(Illegal)的主創，盼望以演奏小提琴等其他方式加入此演出，讓更多人以不同方式了解亞裔的故事，在全國繼續推動學校加入多元文化課程。

宋澤明22日表示，世界日報上周六的報導見報前，盡管演出免費，只有30多人訂票，文章發表後，反應熱烈，周末已預訂400多張票，22日上午幾乎已被訂空，對社區的支持再度表示感謝，「非常的感動」。

宋澤明說，此次演出結束後，他創建的「Chinese American Youth in Civil Service」，計畫9月推出一系列活動，並與Make Us Visible NJ合作，鼓勵更多亞裔青少年發聲。