華康會乒乓球、麻將賽 長者參與踴躍

華康會舉行乒乓球頒獎儀式。(華康會提供)

華人 健康協會日前攜手喜悅之家老人活動中心舉辦乒乓球、麻將友誼賽，鼓勵長者積極參與社交活動，豐富老年生活；活動吸引不少年長者參加，賽後舉行頒獎儀式，由平均年齡80歲的老翁獲前三名，他們表示通過運動結交朋友，為生活增添樂趣。

為豐富多彩長者的生活，華康會在班森賀會所推出友誼賽，吸引不少長者報名參與；乒乓球男女混賽經各八輪的拼比後，最終由90歲麥松傑、76歲余長安、72歲陳光澤奪下冠亞季軍獎，麻將友誼賽則由關見好、潘笑媚、陳雪梅拿下。

冠軍得主麥松傑表示，自小便接觸乒乓，如今雖已90歲，仍熱愛這項運動，在乒乓桌前就覺得有使不完的勁；這次又獲冠軍，非常有成就感。

由王樹群手工製成的特別獎杯。(華康會提供)

余長安分享，43年前自廣東台山移民 來美，一直在餐館打工，對外面的世界接觸不多；直到兩年前退休 才有閒暇時間結交更多朋友，也因此開始打乒乓球，這是他首次參加比賽，拿下亞軍感到有點驚喜，但也感謝平日跟朋友們一起的「訓練」，讓他發掘無限可能。

當日的「獎杯」由喜悅之家的會員兼義工王樹群手工製作，自學摺紙藝術，長者會員們讚不絕口，覺得更特殊且具有意義。