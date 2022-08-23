法拉盛「夏末嘉年華」吸引逾千人 歡迎捐書與文具

天景購物中心舉辦「夏末嘉年華」，左二起為曾陽、孫偉家與永恩等。(記者牟蘭／攝影)

開學在即，天景購物中心近日舉辦「夏末嘉年華」，帶來復古遊戲機、面部彩繪、氣球動物與360度照相亭等攤位，奶茶DIY與故事書交換的活動，吸引逾千人參與；主辦方提醒，截至9月前，購物中心還與皇后區 公所合作，歡迎捐出閒置的文具與書包等，所有物品將捐給有需家庭。

天景購物中心舉辦「夏末嘉年華」，吸引千餘人參與。(記者牟蘭／攝影)

天景購物中心的營運方Shopcore Properties集團美東區行銷經理孫偉家表示，當天的活動邀請Book Fairies，為孩子提供兒童書籍交換活動，家長也可將閒置的童書直接捐贈；天景購物中心與皇后區公所合作，在中心的入口處設置黃色募捐箱，家長可在9月前將舊書本、文具與書包等捐贈至此，所有物品將由區公所送至地區公立學校與慈善單位。

天景購物中心舉辦「夏末嘉年華」，吸引千餘人參與。(記者牟蘭／攝影)

皇后區副區長永恩(Ebony Young)出席活動致意。皇后區公共圖書館法拉盛 分館的館長曾陽表示，圖書館將在9月舉辦一系列針對孩子的活動，9月2日(周五)下午1時計畫舉辦返校日活動，周一到周六針對不同年齡層的孩子舉辦手工藝活動、遊戲活動與象棋俱樂部等，詳情請登https://www.queenslibrary.org/about-us/locations/flushing查詢。