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牛毓琳捍衛「住客」： 不拿建商錢參選

記者張心╱紐約報導
牛毓琳表示，絕對不會收建商的錢來參選。(記者張心╱攝影)
牛毓琳表示，絕對不會收建商的錢來參選。(記者張心╱攝影)

亞裔反暴力聯盟(CAAAV)旗下的唐人街住客協會(Chinatown Tenants Union)21日舉辦夏日慶祝活動，吸引約200名會員和盟友參與；華埠第十選區國會議員參選人、現任州眾議員牛毓琳也到場支持，表示會捍衛租客利益，絕不收建商的錢參選。

唐人街住客協會21日舉辦夏日慶祝活動，吸引約200位會員和盟友參與。（記者張心╱...
唐人街住客協會21日舉辦夏日慶祝活動，吸引約200位會員和盟友參與。（記者張心╱攝影）

於2005年成立的唐人街住客協會，致力於捍衛華埠社區的住房問題，秉持保護華裔工人階級利益的原則，堅持反對樓宇貴族化、租金上漲、房東騷擾等多項導致華埠原始居民被驅逐的因素，通過示威遊行、立法爭取等，同地產和開發商進行抗爭。

唐人街住客協會21日舉辦夏日慶祝活動，吸引約200位會員和盟友參與。（記者張心╱...
唐人街住客協會21日舉辦夏日慶祝活動，吸引約200位會員和盟友參與。（記者張心╱攝影）

協會領導組織者沈悅欣協同成員們舉辦活動，為今年在抗議房租上漲等議題，加入該協會抗爭的民眾表達感謝，「疫情後的華埠面臨著威脅，首要問題在於許多建商看中這塊地，企圖以各種手段操縱華埠的居住環境，我們不能眼看著老居民被高價逼走，必須聯合起來同建商們抗爭。」沈悅欣說。

唐人街住客協會21日舉辦夏日慶祝活動，吸引約200位會員和盟友參與。（記者張心╱...
唐人街住客協會21日舉辦夏日慶祝活動，吸引約200位會員和盟友參與。（記者張心╱攝影）
唐人街住客協會21日舉辦夏日慶祝活動，吸引約200位會員和盟友參與。（記者張心╱...
唐人街住客協會21日舉辦夏日慶祝活動，吸引約200位會員和盟友參與。（記者張心╱攝影）

多年參與唐人街住客協會活動的牛毓琳也現身，反對在華埠建立高級樓宇，擔任州眾議員期間也推動保持租金穩定的法案，「我絕不會收建商的錢來參選，也不支持有建商資金背景的候選人，因為選出這些人是危險的，他們不會真正代表我們的利益。」

華埠第十選區國會議員參選人、現任州眾議員牛毓琳表示，絕對不會收建商的錢來參選。（...
華埠第十選區國會議員參選人、現任州眾議員牛毓琳表示，絕對不會收建商的錢來參選。（記者張心╱攝影）

她也呼籲華埠居民在8月23日的初選為自己投票，指「高德曼(Dan Goldman)和利華娜(Carlina Rivera)不會勝利」，但仍視高德曼為「頭號隱患」。牛毓琳此前獲得左翼團體勞工家庭黨(Working Families Party)背書，被外界質疑左派作風同華社溫和派訴求有距離，對此她回應，自己從來沒有罔顧華社的利益，月前聯合提案呼籲州府撥款6450萬元作為亞裔平等預算，當然希望亞裔社區發展良好。

唐人街住客協會領導組織者沈悅欣(右)承諾繼續捍衛華埠社區的住房問題。（記者張心╱...
唐人街住客協會領導組織者沈悅欣(右)承諾繼續捍衛華埠社區的住房問題。（記者張心╱攝影）

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