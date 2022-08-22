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高德曼中華總商會拉票 承諾改善治安

記者張心╱紐約報導
高德曼拜訪紐約中華總商會，尋求華裔選民支持。(記者張心╱攝影)
高德曼拜訪紐約中華總商會，尋求華裔選民支持。(記者張心╱攝影)

8月23日初選日在即，紐約州第十選區國會議員參選人高德曼(Dan Goldman)日前拜訪紐約中華總商會，最後時刻「衝刺」求取華社選民支持，承諾若當選將推動改革現有保釋法，改善紐約市公共安全問題。

擔任十年聯邦檢察官的高德曼表示，最關注公共安全議題。作為五個孩子的父親、16年的曼哈頓下城居民，無法忍受目前的治安，「當前的保釋法是全州犯罪的溫床，我會用在聯邦多年積累的人脈關係和司法經驗，推動改革。」

近日宣布背書高德曼的州眾議員第65選區民主黨候選人李榮恩(Grace Lee)也到場支持，她說作為母親、亞裔女性，需要能夠並肩打擊打擊仇亞犯罪、提升公共治安的夥伴，「很高興我們有一樣的目標。」高德曼稱，若當選將同李榮恩合作，助力曼哈頓下城發展。

紐約中華總商會董事長梅犖生對高德曼表示歡迎，「非常開心他關心社區的安全，這也是我們最關注的議題，希望他能夠重視華埠，做真正幫助華人社區的事情。」

紐約中華總商會榮譽董事長、第65區民主黨區領袖于金山，紐約中華總商會副董事長盧元龍、紐約李氏總分所元老李可喬等20餘人出席。

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