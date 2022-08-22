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教育、安全理念一致 居民聯盟背書7人

記者鄭怡嫣╱紐約報導
居民聯盟背書莫美倫(左三)、丹茲羅(右二)等七位參選人。(藏東慧提供)
居民聯盟背書莫美倫(左三)、丹茲羅(右二)等七位參選人。(藏東慧提供)

紐約市居民聯盟21日宣布，23日國會及州參議員初選，秉持社區安全、優質教育、亞裔平權等核心理念，背書七位參選人，呼籲積極投票，尚未完成選民登記者儘快註冊，以趕上11月8日的普選。

根據居民聯盟，背書的七人多為民主黨，分別為州參議員第15選區艾達博(Joseph Addabbo Jr.)、新畫出的州參議員第59選區克勞利(Elizabeth Crowley)、州參議員第47選區茲羅(Maria Danzilo)、州參議員第27選區伊秀丹(Danyela Souza Egorov)、國會第十選區莫美倫(Maud Maron)、 國會第三選區拉法讚(Josh Lafazan)，以及唯一共和黨籍的國會第11選區候選人瑪麗奧(Nicole Malliotakis)。

居民聯盟表示，州參議員第15選區包含森林小丘、雷哥公園等，現任議員艾達博低調務實，是在2018年回信華人家長支持反對秋園監獄計畫的首位民代，同時他立法要求擴大天才班，支持特殊高中入學考試，反對抽籤制入學及市教育局的強制多元化，是華人最信任的民選官員之一；新畫的州參議員第59選區包括阿斯托利亞、長島市等，克勞利是民主黨初選中唯一「有常識」的候選人，在2019年第28學區反對強制多元化過程中，她曾多次親臨會議現場發聲支持家長。

州參議員第47選區包含曼哈頓上城，去年，丹茲羅、莫美倫及居民聯盟負責人藏東慧曾同選市議員且均隸屬「常識派候選人聯盟」(Common Sense Candidate Coalition)，理念一致；代表曼哈頓的州參議員第27選區參選人伊秀丹，在居民聯盟與小房東群於4月舉辦的參選人問答會議的所有回答，包含保釋法、房東房客關係及教育政策，都與聯盟有強烈共識。

居民聯盟表示，曾擔任第二學區學委會主席的莫美倫，2019年起赴州府請願保衛特殊高中，三年多來與居民聯盟在教育問題上長期合作，捍衛擇優錄取制度與正常上學權利，「沒有人比她更懂紐約教育系統及現存問題」。瑪麗奧長期擔任州眾議員以及後來就職國會以後，維護安全與法制、支持擇優錄取。涵蓋部分法拉盛及白石鎮等地區的國會第三選區，則參考亞潮聯盟的推薦，背書常識派候選人拉法讚，他也獲得現任國會議員蘇奧齊(Tom Suozzi)的背書。

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