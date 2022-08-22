聯合民主黨背書利華娜 挺卡范納連任

聯合民主黨宣布背書利華娜和卡范納。(記者張心╱攝影)

華埠 政治組織聯合民主黨 (UDO)21日在華埠孔子大廈舉行集會，由民主黨州眾議員第65選區領袖于金山、聯合民主黨主席司徒仲菁聯合宣布，背書現任市議員利華娜(Carlina Rivera)競選第十選區國會議員，支持州參議員卡范納(Brian Kavanagh)競選連任。 利華娜衝刺國會議員選舉，希望獲得華埠選民支持。（記者張心╱攝影）

于金山表示，為了群眾的利益，此次聯合民主黨選出兩個最好的候選人，希望選民們能積極支持，「我們要選出真正了解社區的人，利華娜是土生土長的曼哈頓下城居民，她對社區熟悉又關心民眾，擔任市議員期間，一直同華埠社區互動良好。」于金山回憶，很多年前中華公所舉辦活動，利華娜還在政府擔任文員，但下班後就跑來旁聽社區會議，「那時候她還是個小姑娘，可是對待社區議題非常認真，這麼多年來也以出色的政績獲得人們的認可，我覺得她是有很大機會當選。」 民主黨地區領袖于金山表示支持利華娜和卡范納。（記者張心╱攝影）

司徒仲菁表示，卡范納在擔任華埠地區州參議員期間為社區做事，願意繼續支持他連任，「疫情後華埠面臨挑戰，需要有經驗、高效率的人，幫助社區發聲。」2017年以來，卡范納在任期間，關注住房問題、打擊槍枝暴力，「希望他能夠堅持把州府的資源帶回華埠。」 聯合民主黨主席司徒仲菁表示支持利華娜和卡范納。（記者張心╱攝影）

利華娜和卡范納對聯合民主黨的支持表示感謝，呼籲華埠選民為自己投票 ，承諾若當選將不忘民眾支持，為華埠社區的發展貢獻力量。