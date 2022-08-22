亞當斯 力挺溫和派民主黨參選人

亞當斯積極背書溫和派民主黨參選人，致力撥返紐約左傾激化趨勢。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)在即將到來的州參議員 初選中，全部選擇背書溫和派民主黨 人，希望藉此撥返紐約州左傾極端化的政治趨勢，繼而推進保釋法改革、加強警察經費、提升公共安全。

「我只是希望有合理思維的州立法者當權。」亞當斯說，「我想要那些真正聽取民意的人獲勝，因為民眾太需要安全的環境，他們支持警察，不希望犯罪分子輕易被釋放，回到社區再傷害無辜的紐約人。」

8月23日初選中，亞當斯背書了三位州參議員參選人，分別是競選第33選區的律師卡米羅(Miguelina Camilo)、第59選區的前市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)和第21選區現任州參議員帕克(Kevin Parker)。他們都是溫和派、中間派的民主黨政客，堅定地反對當前的保釋法，「我支持他們，是為了選出真正願意收緊保釋法的立法者，在我看來這是解決當前惡化的治安的根本辦法。」

而他們的對手，則都是受民主社會主義者(Democratic Socialists)支持的參選人，有來自勞工家庭黨(Working Families Party)、聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)等背書，是當前保釋法的支持者，「在保釋法問題上，我們不應有雙重標準。為什麼有錢人就能保釋，而窮人和工人階級就不能？」克勞莉的對手、左翼政治新秀Kristen Gonzalez表示。

關於保釋法，州議會今年4月在州長的壓力下進行修改，但始終和民主黨溫和派及共和黨的目標有差距。亞當斯說：「我們為犯人設立太多保護法，我想看看，什麼時候能通過更多為受害人設立的保護法？」