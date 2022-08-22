亞裔律師協會 每兩個月舉辦一次免費諮詢

紐約亞裔律師協會宣布，將在布碌崙為亞太裔居民舉辦免費法律諮詢。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約亞裔 律師協會(AABANY)近日宣布，將從8月底開始，在布碌崙 (Brooklyn)每兩個月舉辦一次免費法律諮詢，的主題不限。歡迎華社民眾踴躍參與。

紐約亞裔律師協會成員，在布碌崙高等法院任職的Kwok Kei Ng、亞裔律師協會行政總監陳家揚等，於布碌崙華人 聯合會宣布，將於8月27日12時半至3時半為布碌崙亞太裔居民舉辦免費法律諮詢，今年的另兩次諮詢分別安排在10月15日和12月10日。

活動期間，律師協會派約十名亞裔律師提供免費諮詢，主題不限，現場有翻譯。在兩個月活動期間，律師還會提供後續服務。

Kwok Kei Ng介紹，目前也在曼哈頓和皇后區提供免費法律諮詢，並在布碌崙開展這個項目，這個項目是該協會公益和社區服務的一部分，旨在為英文水平有限的亞太裔居民和新移民提供法律服務，讓他們了解自己的權利。

州眾議員白彼得(Peter Abbate)、華策會布碌崙分會主任梅兆波、第17選區州參議員民主黨候選人曲怡文、松柏之家社區服務中心執行主任陳偉儀、華人社區服務中心黎怡主任、紐約親子互助會負責人黃妮可、布碌崙南區居民互助會(SBCC)負責人張玉娟、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)的華人代表張意出席記者會表達支持。

紐約亞裔律師協會舉辦法律諮詢的地點：1787 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223(華聯會)。查詢電話：(718)232-0055。