我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

亞裔律師協會 每兩個月舉辦一次免費諮詢

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約亞裔律師協會宣布，將在布碌崙為亞太裔居民舉辦免費法律諮詢。(記者胡聲橋╱攝影)
紐約亞裔律師協會宣布，將在布碌崙為亞太裔居民舉辦免費法律諮詢。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約亞裔律師協會(AABANY)近日宣布，將從8月底開始，在布碌崙(Brooklyn)每兩個月舉辦一次免費法律諮詢，的主題不限。歡迎華社民眾踴躍參與。

紐約亞裔律師協會成員，在布碌崙高等法院任職的Kwok Kei Ng、亞裔律師協會行政總監陳家揚等，於布碌崙華人聯合會宣布，將於8月27日12時半至3時半為布碌崙亞太裔居民舉辦免費法律諮詢，今年的另兩次諮詢分別安排在10月15日和12月10日。

活動期間，律師協會派約十名亞裔律師提供免費諮詢，主題不限，現場有翻譯。在兩個月活動期間，律師還會提供後續服務。

Kwok Kei Ng介紹，目前也在曼哈頓和皇后區提供免費法律諮詢，並在布碌崙開展這個項目，這個項目是該協會公益和社區服務的一部分，旨在為英文水平有限的亞太裔居民和新移民提供法律服務，讓他們了解自己的權利。

州眾議員白彼得(Peter Abbate)、華策會布碌崙分會主任梅兆波、第17選區州參議員民主黨候選人曲怡文、松柏之家社區服務中心執行主任陳偉儀、華人社區服務中心黎怡主任、紐約親子互助會負責人黃妮可、布碌崙南區居民互助會(SBCC)負責人張玉娟、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)的華人代表張意出席記者會表達支持。

紐約亞裔律師協會舉辦法律諮詢的地點：1787 Stillwell Ave, Brooklyn, NY 11223(華聯會)。查詢電話：(718)232-0055。

布碌崙 亞裔 華人

上一則

警員昂旺未達認罪協議 10月預審

下一則

教育、安全理念一致 居民聯盟背書7人

延伸閱讀

再運無證客到紐約 德州州長酸：「庇護城市」舉手之勞

再運無證客到紐約 德州州長酸：「庇護城市」舉手之勞
第43選區重畫21日公聽會 華人社團籲踴躍參與

第43選區重畫21日公聽會 華人社團籲踴躍參與
利華娜華埠聽取民意 治安、遊民成關注重點

利華娜華埠聽取民意 治安、遊民成關注重點
班森賀華人服務中心返校日 表揚義工

班森賀華人服務中心返校日 表揚義工
印度裔高達獲劉醇逸背書 競選第23選區州參議員

印度裔高達獲劉醇逸背書 競選第23選區州參議員

熱門新聞

視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

2022-08-20 13:54
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

2022-08-19 12:06
店主甄振培(左)和譚艷娟在餃子館的開放廚房內。(記者張晨／攝影)

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

2022-08-21 07:45
提燈蟲入侵紐約，恐對農業、觀光等行業帶來重創。(美聯社)

蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業

2022-08-15 07:17
電單車鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

2022-08-16 07:27
糧食券被盜刷事件時有所聞。圖為紐約市一商店門口「接受糧食券」告示。(Getty Images)

華女糧食券 2小時盜刷一空 損失逾千元

2022-08-15 02:27

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣