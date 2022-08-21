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班森賀華人服務中心返校日 表揚義工

記者顏潔恩╱紐約報導
服務中心頒發獎狀給華人義工，表揚他們一路以來的付出。(記者顏潔恩╱攝影)
服務中心頒發獎狀給華人義工，表揚他們一路以來的付出。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心20日於塞斯露公園(Seth Low Park)舉行返校日活動，多家健保、家庭護理機構擺設攤位，為居民提供健康資訊，並免費派送書包和文具，家長攜帶孩童共上百人參與；服務中心也向20多名華人義工頒發表揚狀，感謝他們的貢獻。

當日活動有將近十個社區機構向民眾提供資訊，並送給有孩子的家庭書包、防疫用品等物資，服務中心負責人羅添福也藉此機會呼籲華人在即將到來的初選日積極投票，「行使你手中的權利」；活動除吸引華人家庭外，許多外族裔民眾也到場支持，並觀賞中華傳統舞蹈表演，促成文化交流的機會。

州眾議員寇頓(William Colton)受邀出席活動，頒發獎狀給服務中心20多名義工，其中除了有多位年長女性，還有數名青少年；在該中心過去舉辦的活動中，義工們協助安排、分發物資，在展開簽名活動反對班森賀建收容所時，這些義工也一起走上街頭，喚起社區民眾對相關議題的關注。

康尼島醫院(Coney Island Hospital)也頒發一項社區服務獎給羅添福，其作為布碌崙第11社區委員、康尼島醫院委員會委員，通過自身能力服務華人；羅添福表示，他的職責是聽取華裔患者、家屬反應的問題或意見，在定期舉行的會議中傳達給醫院管理人員，改進他們給華人提供的服務，「我擔任委員已有五年，非常榮幸能為社區服務。」

社區機構贈送書包給華人家庭。(記者顏潔恩╱攝影)
社區機構贈送書包給華人家庭。(記者顏潔恩╱攝影)

華人 布碌崙 康尼島

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