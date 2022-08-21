班森賀華人服務中心返校日 表揚義工

服務中心頒發獎狀給華人義工，表揚他們一路以來的付出。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華人 社區服務中心20日於塞斯露公園(Seth Low Park)舉行返校日活動，多家健保、家庭護理機構擺設攤位，為居民提供健康資訊，並免費派送書包和文具，家長攜帶孩童共上百人參與；服務中心也向20多名華人義工頒發表揚狀，感謝他們的貢獻。

當日活動有將近十個社區機構向民眾提供資訊，並送給有孩子的家庭書包、防疫用品等物資，服務中心負責人羅添福也藉此機會呼籲華人在即將到來的初選日積極投票，「行使你手中的權利」；活動除吸引華人家庭外，許多外族裔民眾也到場支持，並觀賞中華傳統舞蹈表演，促成文化交流的機會。

州眾議員寇頓(William Colton)受邀出席活動，頒發獎狀給服務中心20多名義工，其中除了有多位年長女性，還有數名青少年；在該中心過去舉辦的活動中，義工們協助安排、分發物資，在展開簽名活動反對班森賀建收容所時，這些義工也一起走上街頭，喚起社區民眾對相關議題的關注。