日落公園華社傳入室殺人 1死2傷

7大道44街一棟住處內發生殺人案。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 華社20日凌晨發生一起持刀殺人案，兩名男子前往一間住處犯案，造成一死二傷；由於附近治安不錯，華人居民聽到警笛聲，才發現鄰居被刺。

消息指出，該案發生於20日凌晨1時左右，在7大道交44街的一棟住處內，警員接報抵達時，發現現場一片凌亂，三名西語裔男子身中多刀；其中31歲的男子Yener Rodas的胸口及肩膀被刺多刀，送往瑪摩利醫院搶救後不治身亡，另兩名26歲男子的左眼、33歲男子腹部被刺，兩人傷勢穩定、無性命危險。

案發後，轄區市警72分局警員及布碌崙南區勤務指揮中心在現場調查，已向附近住家截取監控錄像，鎖定兇嫌為兩名外族裔男子，犯案後乘坐一輛摩托車逃離現場。

一名華裔居民透露，凌晨聽到警笛聲，才發現鄰居遭刺，他表示與受害家庭並不熟，但平時看見彼此會打招呼；他認為附近一帶治安還算不錯，猜測該案是私人恩怨引起，否則不會平白無故傷害那麼多人。