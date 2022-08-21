我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

日落公園華社傳入室殺人 1死2傷

記者顏潔恩╱紐約報導
7大道44街一棟住處內發生殺人案。(記者顏潔恩╱攝影)
7大道44街一棟住處內發生殺人案。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園華社20日凌晨發生一起持刀殺人案，兩名男子前往一間住處犯案，造成一死二傷；由於附近治安不錯，華人居民聽到警笛聲，才發現鄰居被刺。

消息指出，該案發生於20日凌晨1時左右，在7大道交44街的一棟住處內，警員接報抵達時，發現現場一片凌亂，三名西語裔男子身中多刀；其中31歲的男子Yener Rodas的胸口及肩膀被刺多刀，送往瑪摩利醫院搶救後不治身亡，另兩名26歲男子的左眼、33歲男子腹部被刺，兩人傷勢穩定、無性命危險。

案發後，轄區市警72分局警員及布碌崙南區勤務指揮中心在現場調查，已向附近住家截取監控錄像，鎖定兇嫌為兩名外族裔男子，犯案後乘坐一輛摩托車逃離現場。

一名華裔居民透露，凌晨聽到警笛聲，才發現鄰居遭刺，他表示與受害家庭並不熟，但平時看見彼此會打招呼；他認為附近一帶治安還算不錯，猜測該案是私人恩怨引起，否則不會平白無故傷害那麼多人。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

7大道44街一棟住處內發生殺人案。(記者顏潔恩╱攝影)
7大道44街一棟住處內發生殺人案。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 手機 日落公園

上一則

華埠夏日清凉周末 好消暑

下一則

印度裔高達獲劉醇逸背書 競選第23選區州參議員

延伸閱讀

佯裝送水工入室盜竊 皇后區、長島多位亞裔受害

佯裝送水工入室盜竊 皇后區、長島多位亞裔受害
五分局長違紀停職 布碌崙資深督察接管

五分局長違紀停職 布碌崙資深督察接管
梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務
歹徒白天入室 綁打71歲婦逼開保險箱拿走高檔珠寶

歹徒白天入室 綁打71歲婦逼開保險箱拿走高檔珠寶
洛杉磯老嫗遭入室竊賊綁起來用槍毆打 還拿走高檔珠寶

洛杉磯老嫗遭入室竊賊綁起來用槍毆打 還拿走高檔珠寶

熱門新聞

秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

2022-08-20 13:54
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

2022-08-19 12:06
提燈蟲入侵紐約，恐對農業、觀光等行業帶來重創。(美聯社)

蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業

2022-08-15 07:17
電單車鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

2022-08-16 07:27
一名華女到中餐館取餐時未將汽車熄滅，結果遭人盜竊。(谷歌地圖)

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

2022-08-13 07:15

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰