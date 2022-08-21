日落公園華社傳入室殺人 1死2傷
布碌崙(布魯克林)日落公園華社20日凌晨發生一起持刀殺人案，兩名男子前往一間住處犯案，造成一死二傷；由於附近治安不錯，華人居民聽到警笛聲，才發現鄰居被刺。
消息指出，該案發生於20日凌晨1時左右，在7大道交44街的一棟住處內，警員接報抵達時，發現現場一片凌亂，三名西語裔男子身中多刀；其中31歲的男子Yener Rodas的胸口及肩膀被刺多刀，送往瑪摩利醫院搶救後不治身亡，另兩名26歲男子的左眼、33歲男子腹部被刺，兩人傷勢穩定、無性命危險。
案發後，轄區市警72分局警員及布碌崙南區勤務指揮中心在現場調查，已向附近住家截取監控錄像，鎖定兇嫌為兩名外族裔男子，犯案後乘坐一輛摩托車逃離現場。
一名華裔居民透露，凌晨聽到警笛聲，才發現鄰居遭刺，他表示與受害家庭並不熟，但平時看見彼此會打招呼；他認為附近一帶治安還算不錯，猜測該案是私人恩怨引起，否則不會平白無故傷害那麼多人。
警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
上一則
華埠夏日清凉周末 好消暑
下一則
FB留言