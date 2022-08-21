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公校加入亞裔歷史課 亞平會返校日盛大慶祝

記者牟蘭╱紐約報導
亞平會20日在皇后區傑克森高地舉辦「返校日」活動，並慶祝亞裔文化課程即將加入公校。(記者牟蘭╱攝影)
亞平會20日在皇后區傑克森高地舉辦「返校日」活動，並慶祝亞裔文化課程即將加入公校。(記者牟蘭╱攝影)

為慶祝紐約市公校將加入亞太裔課程，亞洲人平等會(AAFE)20日在皇后區傑克森高地，舉辦大規模的「返校日」活動，贈送書包與文具以及尿布等，還與紐約尼克隊等合作，為青少年帶來籃球與曲棍球課程等。

亞平會20日上午於傑克森高地93街與34大道附近，邀請十多個非營利組織與政府機構，連封兩條街舉辦返校日活動，由舞獅表演開場，提供免費的書包、文具、尿布、化妝品與美髮贈品等，吸引大量當地的居民參與。

亞平會20日在皇后區傑克森高地舉辦「返校日」活動，並慶祝亞裔文化課程即將加入公校...
亞平會20日在皇后區傑克森高地舉辦「返校日」活動，並慶祝亞裔文化課程即將加入公校。(記者牟蘭╱攝影)

亞平會社區服務部執行主任廖淑芳(Emily Rios)表示，疫情爆發後，由於失業率上升造成住房問題，再加上近期通貨膨脹指數日益增加，大量移民與低收入家庭為生計掙扎，此前該組織已在法拉盛與曼哈頓華埠各舉辦一場返校日活動，她希望這一系列活動能為當地家庭的孩子減緩家中經濟負擔，同時也為社區提供歡聚暑期的場地。

亞平會20日在皇后區傑克森高地舉辦「返校日」活動，並慶祝亞裔文化課程即將加入公校...
亞平會20日在皇后區傑克森高地舉辦「返校日」活動，並慶祝亞裔文化課程即將加入公校。(記者牟蘭╱攝影)

雖然疫情發生諸多負面事件，廖淑芳說，但經多年的努力，市教育局終將在今年推出亞太裔歷史文化課程，秋季在部分公校試點，當天的活動特別帶來舞獅表演慶賀，「這是社區的勝利」。

亞平會20日在皇后區傑克森高地舉辦「返校日」活動，並慶祝亞裔文化課程即將加入公校...
亞平會20日在皇后區傑克森高地舉辦「返校日」活動，並慶祝亞裔文化課程即將加入公校。(記者牟蘭╱攝影)

廖淑芳表示，當日的活動旨在展現亞裔社區的力量，讓更多人看到亞裔的自豪與領導力，推廣多元的文化；對於仇恨亞裔犯罪，她指，亞平會推出免費的自衛課程，為超過1萬2000人授課，幫助他們在遇到危險時能夠自救，「無論年齡都可以參加，活動免費，還會繼續舉辦」。

市議員克里斯南(Shekar Krishnan)也帶孩子參加當天的活動，加入籃球課程與孩子共同比賽；更多亞平會的活動，請登錄https://www.aafe.org/查詢詳情。

亞平會20日在皇后區傑克森高地舉辦「返校日」活動，帶來籃球的免費課程。(記者牟蘭...
亞平會20日在皇后區傑克森高地舉辦「返校日」活動，帶來籃球的免費課程。(記者牟蘭╱攝影)

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