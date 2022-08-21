華埠夏日清凉周末 好消暑

華埠夏日清凉周末活動，點亮東百老匯。(記者張晨╱攝影)

為了幫民眾在炎炎盛夏有地消暑，曼哈頓華埠 商業改進區(Chinatown BID)自20日開始，將連續兩個周六，舉辦「華埠夏日清涼周末」(Chinatown Summer Refreshing Weekend)活動，現場設置水滑梯、充氣城堡，適合全家大小共同參與；現場每個設施都有安保人員在旁看守，並通水管沖洗，保證設施內水源流動。

華埠夏日清凉周末活動，點亮東百老匯。(記者張晨╱攝影)

在通貨膨脹影響下，出遊成本也隨之增加，不少民眾改為尋覓居家周邊消暑地點和活動；家住華埠的林女士表示，在暑假即將結束之際，一直想要帶著孩子多進行一些戶外活動，在朋友圈得知華埠夏日清凉周末活動，不僅能讓孩子跑跳，且能解暑，便趕來參加。

林女士在當天活動上讓女兒在水花中奔跑、開心雀躍，她也不禁走入場地，母女一起享受清涼。

華埠商改區 行政總監陳作舟表示，希望提供這樣一個場地，讓孩子玩得開心，家長也放心，也為原本人氣不旺的東百老匯 地區帶來了絲絲生機。

另一場活動會在27日(周六)舉辦，時間為中午12時到下午4時，地點同樣在科西街Forsyth St.與地威臣街(Division St.)交界處。