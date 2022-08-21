加拿大華女探親遭搶 證件盡失補辦難

一名從加拿大還紐約探親的華女遭搶，身分證都得補辦。圖為市警在案發現場調查。(取自受害者社媒)

曼哈頓下城14日晚發生一起搶劫案，一名從加拿大 來美的華女 ，在百老匯大街39號附近遭一非洲裔男子搶包，雖未受傷，但有效身分證件都在包內，如今返回加拿大補件困難；她在社群媒體 上表示，本來紐約探親遊玩，只聽說紐約治安差，沒想到自己卻親身體驗。

案件發生在當晚10時左右，受害者表示，自己當時並未留意周遭可疑人等，雖然沒有什麼特別貴重的物品，但加拿大永居楓葉卡等一系列有效身分證件都在包內，好在當時手機握在手裡，可以尋求幫助。

她表示，案發後報警，轄區市警一分局很快到達現場並開出報案單，兩日後她向警方詢問辦案進程，卻只得到回覆稱監控錄像尚未拿到。

由於該名受害華女須補辦各類身分證件，但由於中領館在疫情下還未對外開放，只能在網上遞交補辦臨時旅行證的申請；她又前往加拿大領館詢問了永居旅行證的補辦，但得到的回覆卻是紐約不能辦理，要將補件申請寄到西岸的洛杉磯。

受害華女在社群媒體分享經歷的時候寫道，不幸中的萬幸是自己並未因此受傷，短暫的修整後只能安慰自己「吃一塹，長一智。」

原本紐約之行後，該名華女已經安排好和朋友前往加拿大班夫國家公園，但由於身分證件問題仍須時間補辦，只得無奈等待，並取消所有預定行程。

經歷劫案後她說，自己甚至有些神經敏感，走在路上都覺得需時刻觀察每個人表情，都聽說紐約治安較差，但沒想到如今卻發生在自己身上。