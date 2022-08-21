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法拉盛美食之旅開跑 特色風味好吃好玩

記者牟蘭╱紐約報導
法拉盛商改區今年首次舉辦美食之旅活動向遊客介紹當地的美食；圖為羅斯品嚐鍾水餃。(記者牟蘭╱攝影)
法拉盛商改區今年首次舉辦美食之旅活動向遊客介紹當地的美食；圖為羅斯品嚐鍾水餃。(記者牟蘭╱攝影)

美國網球公開賽即將開打，轉眼又到每年法拉盛酒店旺季，法拉盛商業改進區(Flushing BID)舉辦首屆美食之旅活動(Flushing Food Tour)，20日下午首場開跑，為11名遊客導覽當地九家餐飲店，免費提供鍾水餃、奶茶與蛋撻等具亞洲特色的食物。

每逢美網公開賽，法拉盛的酒店常常爆滿，客源激增，為藉此時機帶熱當地的餐飲業，法拉盛商改區今年首次舉辦美食之旅活動，向遊客介紹當地的美食，此次入選的九家餐廳分別位於39大道、40路、緬街與羅斯福大道，包括鍾水餃、奶茶、酸菜魚、海南雞、炸雞與蛋撻等極具中國特色的美食。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧指，疫情趨緩，當地的經濟逐漸復甦，希望藉由美網與大都會隊的棒球賽等各大賽事，為球迷提供美食之旅，只要在當地八家酒店入住的遊客，都可免費參加兩個小時的美食之旅，還將舉辦三場，歡迎遊客報名參加。

法拉盛商改區今年首次舉辦美食之旅活動向遊客介紹當地的美食；圖為遊客品嚐鍾水餃。(...
法拉盛商改區今年首次舉辦美食之旅活動向遊客介紹當地的美食；圖為遊客品嚐鍾水餃。(記者牟蘭╱攝影)

擔任此次導遊的李樂頤與張琳達表示，她們事先研究法拉盛的諸多餐飲店，才最終敲定九家，每家選出特色的食物，在美食之旅中介紹給遊客，讓他們用味蕾感受當地的魅力。

參與此次美食之旅的羅斯(Lou Rose)表示，她從事銀行業，曾在香港居住，目前居住在長島納蘇郡，雖曾品嚐過廣式早茶，但第一次吃到鍾水餃等食物，感到新奇；她說，希望通過此次美食之旅更了解法拉盛，日後也能向客人推廣當地的美食。

美食之旅還將在本月的26日(周五)、9月2日(周五)、9月17日(周六)舉辦三場，每場的舉辦時間為下午2時至4時，詳情請登錄法拉盛商改區官網http://www.flushingbid.com/查詢。

法拉盛商改區今年首次舉辦美食之旅活動向遊客介紹當地的美食，20日開跑。(記者牟蘭...
法拉盛商改區今年首次舉辦美食之旅活動向遊客介紹當地的美食，20日開跑。(記者牟蘭╱攝影)

美食 法拉盛 商改區

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