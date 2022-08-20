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五分局長違紀停職 布碌崙資深督察接管

記者張晨／紐約報導
市警五分局局長張保羅日前因酒駕事故，遭停職處理。(市警提供)
市警五分局局長張保羅日前因酒駕事故，遭停職處理。(市警提供)

曼哈頓華埠轄區市警五分局局長張保羅(Paul Zangrilli)，日前因酒駕事故遭停職處理，至19日市警仍在對事故進行調查，但暫任局長已走馬上任；目前五分局由在市警服務35年的布碌崙(布魯克林)資深督察迪布拉西奧(Richard DiBlasio)接管，他曾在華裔居民聚集貝瑞吉68分局擔任局長、足跡遍布羊頭灣61分局，63分局等。

布碌崙華社35年老督察迪布拉西奧，調華埠暫代新局長。(市警提供)
布碌崙華社35年老督察迪布拉西奧，調華埠暫代新局長。(市警提供)

迪布拉西奧1987年加入市警，在2017年獲頒市警30年貢獻獎章後，於2018年晉升為督察；職業生涯幾乎都在布碌崙度過的他，擔任警官時在分管布碌崙多個華社的布碌崙南區勤務指揮中心(Patrol Borough Brooklyn South)主管調查；除華裔居住區外，還曾派駐布碌崙高地84分局、包括中木(Midwood)近波羅園(Borough Park)的70分局等。

知情人士稱，迪布拉西奧在張保羅遭停職後，短時內空降華埠，暫理分局事宜；他此前為皇后區警察學院的培訓副局長(Deputy Commissioner of Training at the Police Academy)。

五分局局長辦公室外的名牌，也已被撤掉換新。

張保羅剛剛晉升副督察不久，已在華埠任局長超過三年，此次停職因酒駕事故，事發時他還駕駛市警配給高階警員的公職車輛；市警發言人表示，此案仍在進一步調查，並等待定性。

不過市警發言人表示，張保羅作為一局之長，酒駕不僅未給屬下帶來表率，還為部門蒙羞。

布碌崙 華埠 華裔

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