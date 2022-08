五分局長違紀停職 布碌崙資深督察接管

市警五分局局長張保羅日前因酒駕事故,遭停職處理。(市警提供)

曼哈頓華埠 轄區市警五分局局長張保羅(Paul Zangrilli),日前因酒駕事故遭停職處理,至19日市警仍在對事故進行調查,但暫任局長已走馬上任;目前五分局由在市警服務35年的布碌崙 (布魯克林)資深督察迪布拉西奧(Richard DiBlasio)接管,他曾在華裔 居民聚集貝瑞吉68分局擔任局長、足跡遍布羊頭灣61分局,63分局等。

布碌崙華社35年老督察迪布拉西奧,調華埠暫代新局長。(市警提供)

迪布拉西奧1987年加入市警,在2017年獲頒市警30年貢獻獎章後,於2018年晉升為督察;職業生涯幾乎都在布碌崙度過的他,擔任警官時在分管布碌崙多個華社的布碌崙南區勤務指揮中心(Patrol Borough Brooklyn South)主管調查;除華裔居住區外,還曾派駐布碌崙高地84分局、包括中木(Midwood)近波羅園(Borough Park)的70分局等。

知情人士稱,迪布拉西奧在張保羅遭停職後,短時內空降華埠,暫理分局事宜;他此前為皇后區警察學院的培訓副局長(Deputy Commissioner of Training at the Police Academy)。

五分局局長辦公室外的名牌,也已被撤掉換新。

張保羅剛剛晉升副督察不久,已在華埠任局長超過三年,此次停職因酒駕事故,事發時他還駕駛市警配給高階警員的公職車輛;市警發言人表示,此案仍在進一步調查,並等待定性。

不過市警發言人表示,張保羅作為一局之長,酒駕不僅未給屬下帶來表率,還為部門蒙羞。