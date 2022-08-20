重現排華法案 華裔少年籌錢演出音樂劇

宋澤明半年前為一部講述排華法案音樂劇籌款，拿出他所有積蓄，終在28日將這部劇帶到皇后學院免費演出。(宋澤明提供)

今年15歲的華裔 宋澤明(Ethan Song)，從中國移民 來美的外曾祖母曾參與修建美國鐵路，但他鮮少在課本上學到相關歷史；疫情後仇恨亞裔 風氣蔓延，為了讓更多人了解華裔在美歷史，宋澤明拿出所有積蓄，為一部講述排華法案音樂劇籌款，該音樂劇將於28日(周日)在皇后學院免費演出。

宋澤明19日接受採訪時表示，他父親的祖輩來自中國廣東省，外曾祖母100多年前移民美國，是鐵路華工，曾為美國發展做出貢獻，長輩口耳相傳這段艱辛的歷史，到他已是第四代。

雖然家中長輩親經這段歷史，宋澤明說，曾在紐約市公校就讀小學與初中，後又到康州Loomis Chaffee私校讀高中的他，鮮在課本上看到有關亞太裔的歷史，「只有簡單的提了排華法案，其他什麼也沒有。」

成績優異還在划船隊內擔任隊長的宋澤明表示，雖在平日學習中，沒遇到仇亞或歧視言論，但也會感到他人對亞裔刻板印象，他曾被指亞裔天生數學好，本應各科都優秀，忽略他背後的所有努力。

疫情爆發後，全國爆發仇恨亞裔犯罪，宋澤明萌發出把耶魯大學畢業生創作講述排華法案時期華裔移民的音樂劇「非法」(Illegal)，帶到紐約市免費表演的想法，讓更多人了解亞裔先輩的貢獻。

去年12月開始，宋澤明表示，他開始為這部音樂劇的上演籌款，不僅收到他人的捐款，還把自己多年積攢的零用錢與打工的薪水逾1萬元全部貢獻；他說，經半年的努力，這部劇終於能於28日在皇后學院，能容納400人的Kupferberg中心劇場免費上演，但遺憾的是，目前仍鮮有人訂票。

宋澤明說，只有了解並認可華裔對美國社會的付出，才能從根源上消除這種誤區以及仇亞風氣，他希望這部歌劇讓更多華裔後代與外族裔看到，也計畫日後在紐約州以及他所就讀私校的康州，繼續爭取要求學校加入亞太裔歷史的課程。

根據介紹，「非法」一劇由陳士元(Skyler Chin)聯合Sita Sunil編曲，以1923年的排華法案為背景，講述了香港武術家Kee Lin因為哥哥的死，必須帶一個假冒她哥哥的人逃到美國的故事，歌劇以說唱搖滾的詼諧方式呈現，反應社會對華裔的歧視與排擠。