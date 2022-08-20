我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

紐約知行教育中心 提供一站式教育

記者牟蘭╱紐約報導
紐約知行教育中心面向公眾招生，王能等盼藉此向華裔後代推廣中華文化，增加青少年的自我認同感。(記者牟蘭╱攝影)
紐約知行教育中心面向公眾招生，王能等盼藉此向華裔後代推廣中華文化，增加青少年的自我認同感。(記者牟蘭╱攝影)

由多個小商家投資的「紐約知行教育中心」，從即日起向公眾招生，校長王能等表示，希望為華人學生帶來學業與才藝的一站式教育，向幼稚園到12年級學生提供課後輔導，為雙職父母解憂，最晚託管時間可到晚9時後，也盼藉此向華裔後代推廣中華文化，增加文化認同。

位於皇后區法拉盛三福大道的紐約知行教育中心，於近日開幕，國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)、督察吳銘恆、州長辦公室亞太裔事務主任范小江、市長辦公室亞洲事務總監鄭祺蓉與市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人等，均出席致意。

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)總幹事王能，擔任紐約知行教育中心的校長一職，他在會上表示，教育中心為幼稚園到12年級學生提供各學科課後輔導外，還提供STEM課程、競賽與奧術等，並開設藝術與體育類課程等，旨在打造提供一站式教育中心。

該教育中心董事局主席江旭表示，華人重視教育，他與十多個洗衣店業主一起投資這家教育中心，旨在幫助那些雙職父母為子女提供課後教育，最晚可託管到晚9時後，盼下一代在學業上取得佳績。

紐約知行教育中心面向公眾招生，王能等盼藉此向華裔後代推廣中華文化，增加青少年的自...
紐約知行教育中心面向公眾招生，王能等盼藉此向華裔後代推廣中華文化，增加青少年的自我認同感。(記者牟蘭╱攝影)

華商會首席顧問杜彼得表示，疫情爆發後，華人社區遭到惡意攻擊與其他族裔的誤解，希望該教育中心為華裔後代提供更多中華文化的課程，增加青少年的自我認同感，也藉此向外族裔推廣，從根源上消除仇恨風氣。

紐約知行教育中心面向公眾招生，王能等盼藉此向華裔後代推廣中華文化，增加青少年的自...
紐約知行教育中心面向公眾招生，王能等盼藉此向華裔後代推廣中華文化，增加青少年的自我認同感。(記者牟蘭╱攝影)

華商會理事長王耀明表示，作為小兒科醫生，他了解部分孩子學習能力慢，因此需要課後輔導班因材施教，幫助他們進步，他呼籲家長在教育中平常心，幫助孩子健康成長。

紐約知行教育中心的網址為https://nytutoring.net/，有意者請電(718)313-3888諮詢詳情。

教育 華人 王能

上一則

阿茲海默症關愛服務 送防走失項鍊

下一則

紐約擁抱計畫 助無證移民兒童入學

延伸閱讀

1男1女假買珠寶真搶劫 華女痛失財

1男1女假買珠寶真搶劫 華女痛失財
周末好去處／法拉盛室內嘉年華

周末好去處／法拉盛室內嘉年華
場邊人語／威廉波特 絡繹過客

場邊人語／威廉波特 絡繹過客
法拉盛公車專用道 刷紅色加強標示

法拉盛公車專用道 刷紅色加強標示
法拉盛附近7號線地鐵旁爆三級大火 一消防員受重傷

法拉盛附近7號線地鐵旁爆三級大火 一消防員受重傷

熱門新聞

秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

2022-08-19 12:06
一名華女到中餐館取餐時未將汽車熄滅，結果遭人盜竊。(谷歌地圖)

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

2022-08-13 07:15
提燈蟲入侵紐約，恐對農業、觀光等行業帶來重創。(美聯社)

蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業

2022-08-15 07:17
電單車鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

2022-08-16 07:27
糧食券被盜刷事件時有所聞。圖為紐約市一商店門口「接受糧食券」告示。(Getty Images)

華女糧食券 2小時盜刷一空 損失逾千元

2022-08-15 02:27

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了