紐約知行教育中心 提供一站式教育

紐約知行教育中心面向公眾招生，王能等盼藉此向華裔後代推廣中華文化，增加青少年的自我認同感。(記者牟蘭╱攝影)

由多個小商家投資的「紐約知行教育 中心」，從即日起向公眾招生，校長王能 等表示，希望為華人 學生帶來學業與才藝的一站式教育，向幼稚園到12年級學生提供課後輔導，為雙職父母解憂，最晚託管時間可到晚9時後，也盼藉此向華裔後代推廣中華文化，增加文化認同。

位於皇后區法拉盛三福大道的紐約知行教育中心，於近日開幕，國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)、督察吳銘恆、州長辦公室亞太裔事務主任范小江、市長辦公室亞洲事務總監鄭祺蓉與市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人等，均出席致意。

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)總幹事王能，擔任紐約知行教育中心的校長一職，他在會上表示，教育中心為幼稚園到12年級學生提供各學科課後輔導外，還提供STEM課程、競賽與奧術等，並開設藝術與體育類課程等，旨在打造提供一站式教育中心。

該教育中心董事局主席江旭表示，華人重視教育，他與十多個洗衣店業主一起投資這家教育中心，旨在幫助那些雙職父母為子女提供課後教育，最晚可託管到晚9時後，盼下一代在學業上取得佳績。 紐約知行教育中心面向公眾招生，王能等盼藉此向華裔後代推廣中華文化，增加青少年的自我認同感。(記者牟蘭╱攝影)

華商會首席顧問杜彼得表示，疫情爆發後，華人社區遭到惡意攻擊與其他族裔的誤解，希望該教育中心為華裔後代提供更多中華文化的課程，增加青少年的自我認同感，也藉此向外族裔推廣，從根源上消除仇恨風氣。 紐約知行教育中心面向公眾招生，王能等盼藉此向華裔後代推廣中華文化，增加青少年的自我認同感。(記者牟蘭╱攝影)

華商會理事長王耀明表示，作為小兒科醫生，他了解部分孩子學習能力慢，因此需要課後輔導班因材施教，幫助他們進步，他呼籲家長在教育中平常心，幫助孩子健康成長。

紐約知行教育中心的網址為https://nytutoring.net/，有意者請電(718)313-3888諮詢詳情。