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阿茲海默症關愛服務 送防走失項鍊

記者張晨╱紐約報導
阿茲海默症關愛服務、愛心接力基金會送防走失項鍊給失智症家庭。(記者張晨╱攝影)
阿茲海默症關愛服務、愛心接力基金會送防走失項鍊給失智症家庭。(記者張晨╱攝影)

由阿茲海默症關愛服務(CaringKind)和愛心接力基金會(Relay of Love Foundation) 合辦的「愛相隨，心相連」免費贈送防止走失跟踪儀愛心項鍊活動，日前在其位於曼哈頓中城的總部舉行；共有40戶家庭登記領取，利用科技幫助失智症家庭的安全。

CaringKind華人外展經理石蔚靜表示，疫情以後首次召集失智症年長者和其家人來到曼哈頓，走失是失智症家庭多年以來的擔憂，多年來從未有專門的技術幫助改善。

基金會創始人姚南表示，去年在新冠疫情肆虐的大背景下，該會發起愛心公益活動，向醫療和公共服務部門提供防疫用品，因此接觸到各族裔的弱勢群體家庭；在滿足他們的基本的衣食住行後，希望進一步為這些缺乏精神娛樂物質的小孩贈送更多的愛和溫暖，而後啟動了「玩具換笑容」(Toys for Smiles)公益項目。

基金會聯合創始人韋一表示，從前的工作重心是孩童，但一次偶然的機會得知好友曹莉莉患有失智症的母親已經走失過三次，「一般家庭若沒有人患病者，很難敢挺身後，也許一個轉身，失智症年長者就不見了，對於照顧者來說是很大的負擔。」

曹莉莉和其母親也來到了現場，她表示，1月間母親走失，召集長島的親朋尋找了七個小時才有幸尋得；但有些家庭也許沒有那麼幸運，或無法及時取得那麼多的幫助資源，這時科技手段就非常重要。

姚南說，此款項鍊通過手機應用配對，能迅速定位能找到佩戴者的位置，且不只侷限在紐約，而是全球；利用科技保證身邊人的安全，並希望通過CaringKind幫著推廣到失智症社區。

CaringKind總裁托娜(Eleonora C. Tornatore)表示，失智症疾病無法完全治癒，需要社區和合作夥伴的參與才能減少照顧者的壓力，如今的合作分發定位項鍊是非常重要的一步。

失智 疫情 曼哈頓

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