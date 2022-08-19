我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

追債3萬元起爭執 華男突開槍逃逸

記者顏潔恩／紐約報導
圖中男子涉嫌開槍攻擊，遭警方追緝。(市警提供)
圖中男子涉嫌開槍攻擊，遭警方追緝。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)8大道日前發生一起持槍攻擊案，一名華男疑在追債過程中，朝另一人開槍，但未打中，隨後逃逸；市警68分局18日發布消息，已發布通緝令，呼籲民眾提供線索。

案件發生於15日下午6時20分許，在位於8大道6817號的United Harmony Group店內，一名華男走進來，與店內的一名52歲的華男交談；兩人隨後因一筆3萬元的債務起爭執，華男突然從口袋掏出一把手槍，朝受害者方向開了一槍，並未打中。

他之後逃出商店，沿著8大道北向離去；警員不久後抵達現場，未發現嫌犯；受害者的手臂在過程中不慎割傷。他向警方透露槍手的信息，其姓名為鄭麥克(Michael Zheng，姓名皆音譯)、華人、身高5呎8吋、身型消瘦，留著黑色短頭髮；最後一次被看見時身穿黑色長褲、白色上衣、褐色靴子，並背著一個跨包、戴墨鏡。

警方已展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

華男 8大道 手機

上一則

聽覺障礙很常見東方聽力中心提供5招防聽力受損

下一則

走進奧伯尼議會大樓 沉浸百年古蹟之美

延伸閱讀

非裔男時報廣場猥褻13歲女 父阻止反被毆 警公布嫌犯照

非裔男時報廣場猥褻13歲女 父阻止反被毆 警公布嫌犯照
在法拉盛偷車內錢包還盜刷卡 警緝2嫌

在法拉盛偷車內錢包還盜刷卡 警緝2嫌
白石鎮華人住宅遭闖 警：二樓窗戶常成漏洞

白石鎮華人住宅遭闖 警：二樓窗戶常成漏洞
老翁8大道人行道被撞 商家占用問題嚴重

老翁8大道人行道被撞 商家占用問題嚴重
7旬華裔外賣郎死輪下「車子急駛像地獄飛出的蝙蝠」

7旬華裔外賣郎死輪下「車子急駛像地獄飛出的蝙蝠」

熱門新聞

秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
一名華女到中餐館取餐時未將汽車熄滅，結果遭人盜竊。(谷歌地圖)

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

2022-08-13 07:15
提燈蟲入侵紐約，恐對農業、觀光等行業帶來重創。(美聯社)

蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業

2022-08-15 07:17
電單車鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

2022-08-16 07:27
糧食券被盜刷事件時有所聞。圖為紐約市一商店門口「接受糧食券」告示。(Getty Images)

華女糧食券 2小時盜刷一空 損失逾千元

2022-08-15 02:27

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意