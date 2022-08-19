追債3萬元起爭執 華男突開槍逃逸

圖中男子涉嫌開槍攻擊，遭警方追緝。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)8大道 日前發生一起持槍攻擊案，一名華男 疑在追債過程中，朝另一人開槍，但未打中，隨後逃逸；市警68分局18日發布消息，已發布通緝令，呼籲民眾提供線索。

案件發生於15日下午6時20分許，在位於8大道6817號的United Harmony Group店內，一名華男走進來，與店內的一名52歲的華男交談；兩人隨後因一筆3萬元的債務起爭執，華男突然從口袋掏出一把手槍，朝受害者方向開了一槍，並未打中。

他之後逃出商店，沿著8大道北向離去；警員不久後抵達現場，未發現嫌犯；受害者的手臂在過程中不慎割傷。他向警方透露槍手的信息，其姓名為鄭麥克(Michael Zheng，姓名皆音譯)、華人、身高5呎8吋、身型消瘦，留著黑色短頭髮；最後一次被看見時身穿黑色長褲、白色上衣、褐色靴子，並背著一個跨包、戴墨鏡。

警方已展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。