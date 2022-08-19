紐約客談／疫情過後 停車問題惡化

對於許多紐約人，交通，能是比天氣、政治、運動更常出現的聊天開場白，結束時或許是嘆氣，又或是咒罵。近期相關事件很多，三五好友相聚，或與陌生人打攀談，絕不缺話題。

時間拉遠點，由於新冠疫情 ，許多人不敢搭地鐵 、公車、火車，據統計，去年紐約市私家車登記數增加近倍。好在許多人仍在家上班，路上車流並未如實反應此數字。但問題出現在停車，疫期掃街次數變少，加上居家工作，車位流動率大減，一些常需開車的人，回家找不到車位，叫苦連天。也有當時衝動買車的人發現，租一個室內車位，居然與每月車貸相差無幾，養車成本超乎預料。

好不容易盼來恢復全面掃街，心想車位終於可以流動，這又發現街邊的戶外用餐區，並未隨疫情減緩而消失，依舊占據珍貴的車位，而且還多了些單車專用道。不滿的人展開連署，呼籲廢除掃街，也有人上法院要求禁止延長戶外用餐區的許可。

市府提倡公共運輸，接連出招，2000多台超速相機本月同步啟動。緊接著，MTA公布堵車費 草案，最快明年底實施。除了駕駛抱怨，那些住在鄰近收費區界線外側的車主也緊張了，擔心外地駕駛為迴避收費，會把車停在界線外緣，車位就更少了，趕緊未雨綢繆，呼籲比照其他城市，核發社區居民停車證。

看來，許多問題都離不開停車。面對挑戰，有人連署、有人抗爭，也有人發揮創意、嗅出商機。曼哈頓上西城一群高中生，眼見家人辛苦尋覓車位，研發出一款手機程式Parkaroo，用互動式地圖連結車主，適時離開車位的用戶，可獲信用點數，用於預約下一個將空出來的車位。