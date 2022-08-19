專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

新州澤西市近期接連發生至少九起模式攻擊案，已知六名受害者為中國留學生 ，根據受害者們的證詞及當地警方的初步調查，嫌犯疑為同一人，地點均靠近切諾廣場(Journal Square)PATH地鐵站 ，嫌犯的手段惡劣，且隨時間逐步升級，由最初的拳打臉部、至投擲磚石、再至鐵槌狠砸頭部，警方及受害者呼籲知情民眾提供線索，儘快將罪犯逮捕歸案。

畢業後正在實習、25歲的留學生金同學表示，2月10日傍晚5時多，在澤西市切諾廣場Cottage街近Summit大道一棟公寓樓附近，一位陌生男子從她後面接近，並從她身旁大力撞過，她質問「你有什麼問題？」對方答「你有什麼問題？」隨即揮拳打向她的太陽穴，她之後報警，警方卻未重視此案，也未調閱監視畫面，甚至開玩笑「此人是你前男友嗎？」，「我很生氣，當我生命受威脅，警方卻不尊重」。

金同學說，同一天下午，樓裡另一名在紐約讀博士的中國留學生也向她反應，遭同一男子從背後接近，接連踩她腳後跟數次，女孩趕緊進樓，男子身高目測在170至172公分左右，戴帽子及口罩，體型微胖，疑為亞裔。

第三起案件發生在6月10日，同樣畢業後開始工作、28歲的吳同學表示，當晚7時多，在切諾廣場Pavonia大道近Homestead路一棟公寓樓門口，陌生男子持一塊比手掌還大的灰色磚塊，在離他五至10米遠處朝他的後腦勺丟，幸好僅擦著他的耳朵滑過，「但彈到遠處20米的牆上，可見他使了很大的力氣，我越想越氣」，吳同學一路將嫌犯追至PATH地鐵站，直到對方亮出一把刀，他才離開報案。

第四名受害人、24歲的中國留學生孫同學表示，7月12日中午12時30分，在同一棟公寓車庫的馬路對面，他的後腦勺被一塊如拳頭大小的石頭擊中，腦袋嗡嗡地響，回頭看到一中等身材、體型微胖的男子往反方向逃跑，他的頭部流血，輾轉兩個警局後，警方告知無權限調閱監控錄像，需與緊急小組聯絡，由於翌日一早要趕飛機，就醫之後他便未再報警。

孫同學還說，此後有另一位華男 在網上分享受害經歷，陌生男子某晚手持槌子砸向他的頭耳部，從耳部側擦過去，華男與他對峙，嫌犯掏出小摺刀，華男因擔心人身安全而離開。

最近一起案件則發生在本月7日，29歲的中國留學生Rex，在切諾廣場JFK大道近Bergen大道的麥當勞前，遭陌生男子手持槌子猛砸臉部，兩處耳軟骨被砸穿，Rex表示，攻擊時由於他及時躲避，嫌犯未擊中太陽穴，才僥倖撿回一條命。

Rex耳朵被砸穿。(Rex提供) Rex流血不止。(Rex提供)

Rex指，起初他報警時，警方並未重視此案，當他在網路大規模分享，並將受害者的證詞交給警方，他們才開始積極辦案，根據受害者對嫌犯的描述及警方初步調查，嫌犯很可能是同一人，警方還說，轄管切諾廣場地段的紐新航港局警局及澤西市北分局，分別收到兩起及七起相關案件，澤西市北分局將七起案件定為模式犯案調查，嫌犯確定為亞裔。