我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

記者鄭怡嫣／紐約報導
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

新州澤西市近期接連發生至少九起模式攻擊案，已知六名受害者為中國留學生，根據受害者們的證詞及當地警方的初步調查，嫌犯疑為同一人，地點均靠近切諾廣場(Journal Square)PATH地鐵站，嫌犯的手段惡劣，且隨時間逐步升級，由最初的拳打臉部、至投擲磚石、再至鐵槌狠砸頭部，警方及受害者呼籲知情民眾提供線索，儘快將罪犯逮捕歸案。

畢業後正在實習、25歲的留學生金同學表示，2月10日傍晚5時多，在澤西市切諾廣場Cottage街近Summit大道一棟公寓樓附近，一位陌生男子從她後面接近，並從她身旁大力撞過，她質問「你有什麼問題？」對方答「你有什麼問題？」隨即揮拳打向她的太陽穴，她之後報警，警方卻未重視此案，也未調閱監視畫面，甚至開玩笑「此人是你前男友嗎？」，「我很生氣，當我生命受威脅，警方卻不尊重」。

金同學說，同一天下午，樓裡另一名在紐約讀博士的中國留學生也向她反應，遭同一男子從背後接近，接連踩她腳後跟數次，女孩趕緊進樓，男子身高目測在170至172公分左右，戴帽子及口罩，體型微胖，疑為亞裔。

第三起案件發生在6月10日，同樣畢業後開始工作、28歲的吳同學表示，當晚7時多，在切諾廣場Pavonia大道近Homestead路一棟公寓樓門口，陌生男子持一塊比手掌還大的灰色磚塊，在離他五至10米遠處朝他的後腦勺丟，幸好僅擦著他的耳朵滑過，「但彈到遠處20米的牆上，可見他使了很大的力氣，我越想越氣」，吳同學一路將嫌犯追至PATH地鐵站，直到對方亮出一把刀，他才離開報案。

第四名受害人、24歲的中國留學生孫同學表示，7月12日中午12時30分，在同一棟公寓車庫的馬路對面，他的後腦勺被一塊如拳頭大小的石頭擊中，腦袋嗡嗡地響，回頭看到一中等身材、體型微胖的男子往反方向逃跑，他的頭部流血，輾轉兩個警局後，警方告知無權限調閱監控錄像，需與緊急小組聯絡，由於翌日一早要趕飛機，就醫之後他便未再報警。

孫同學還說，此後有另一位華男在網上分享受害經歷，陌生男子某晚手持槌子砸向他的頭耳部，從耳部側擦過去，華男與他對峙，嫌犯掏出小摺刀，華男因擔心人身安全而離開。

最近一起案件則發生在本月7日，29歲的中國留學生Rex，在切諾廣場JFK大道近Bergen大道的麥當勞前，遭陌生男子手持槌子猛砸臉部，兩處耳軟骨被砸穿，Rex表示，攻擊時由於他及時躲避，嫌犯未擊中太陽穴，才僥倖撿回一條命。

Rex耳朵被砸穿。(Rex提供)
Rex耳朵被砸穿。(Rex提供)
Rex流血不止。(Rex提供)
Rex流血不止。(Rex提供)

Rex指，起初他報警時，警方並未重視此案，當他在網路大規模分享，並將受害者的證詞交給警方，他們才開始積極辦案，根據受害者對嫌犯的描述及警方初步調查，嫌犯很可能是同一人，警方還說，轄管切諾廣場地段的紐新航港局警局及澤西市北分局，分別收到兩起及七起相關案件，澤西市北分局將七起案件定為模式犯案調查，嫌犯確定為亞裔。

Rex擔憂，作案目標很可能鎖定中國留學生，從2月至8月，由揮拳到使用槌子，下次可能更加致命。

Rex流血不止。(Rex提供)
Rex流血不止。(Rex提供)
Rex耳朵被砸穿。(Rex提供)
Rex耳朵被砸穿。(Rex提供)

中國留學生 地鐵站 華男

上一則

1男1女假買珠寶真搶劫 華女痛失財

延伸閱讀

男子擅入法拍屋 市議員勸阻遭辱罵

男子擅入法拍屋 市議員勸阻遭辱罵
老翁8大道人行道被撞 商家占用問題嚴重

老翁8大道人行道被撞 商家占用問題嚴重
朴恩斌主動關心中國留學生 網友讚她人間天使

朴恩斌主動關心中國留學生 網友讚她人間天使
疫後中留學生簽證減半 恐重創美大學收入

疫後中留學生簽證減半 恐重創美大學收入
中國留學生簽證 上半年僅發出3萬1055份 不及疫前一半

中國留學生簽證 上半年僅發出3萬1055份 不及疫前一半

熱門新聞

秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
一名華女到中餐館取餐時未將汽車熄滅，結果遭人盜竊。(谷歌地圖)

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

2022-08-13 07:15
提燈蟲入侵紐約，恐對農業、觀光等行業帶來重創。(美聯社)

蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業

2022-08-15 07:17
電單車鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

2022-08-16 07:27
糧食券被盜刷事件時有所聞。圖為紐約市一商店門口「接受糧食券」告示。(Getty Images)

華女糧食券 2小時盜刷一空 損失逾千元

2022-08-15 02:27

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意