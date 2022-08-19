1男1女假買珠寶真搶劫 華女痛失財

圖為案發的交易地點。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛近日發生一起搶劫案，兩位嫌犯假借微信 交易珠寶之名，持槍搶劫一名51歲華女 價值4000元的珠寶、1000元現金及蘋果手機 ，市警呼籲知情民眾提供線索。

根據市警，51歲的黃姓華女，日前通過微信聯繫一名裝成買家的女性嫌犯，並相約16日晚在法拉盛Pople大道近大學點大道(College Point Blvd)的一棟公寓樓大廳交易珠寶，當晚9時20分左右兩人見面，交談有關買賣事宜，嫌犯在「驗貨」後說「等一下」，此時，一男子進入大廳走道，持一把黑色手槍勒令受害人交出錢包，搶走價值約4000元的珠寶、以及包內的1000元現金與蘋果手機。

警方表示，男嫌搶走財物後，將包裝袋扔在走道，兩人一起逃跑，由於受害人在不久前曾與該女嫌在同一地點交易過珠寶，所以起初並未懷疑，男嫌為非洲裔，年齡約30歲，女嫌為華裔或亞裔，年齡也約30歲。

截至18日晚，二嫌仍在逃，警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。