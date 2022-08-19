台美離岸風電產業8月22日線上舉辦交流會

由財團法人金屬工業研究發展中心、駐美投資 貿易服務處、紐約州 經濟發展廳等單位主辦，中華民國經濟部工業局指導的「2022台美離岸風電海洋機械產業線上技術交流會」，將於22日(周一)美東時間晚8時，在線上舉辦，歡迎有興趣者報名參加。

台灣確立2035年建置20.6GW離岸風電總量目標，透過內需市場帶動產業發展建立北、中、南產業聚落，今年4月台灣也已產出首支離岸風力機葉片並運用本地業者自行研發之複合材料。

而紐約州為全美最大風電投資區域，州政府宣布2035年將裝設9GW離岸風電容量，為此投入港埠基礎設施建置，爭取國際開發商進駐，帶動大型工程統包商與新創業者參與供應鏈 ，培植離岸風電產業能量。

此次活動，邀請台灣與紐約州離岸風電供應鏈業者，分別針對離岸風力機葉片材料開發、水下基礎設施製造技術、檢測分析技術以及陸上電力設施供應經驗等議題進行分享，藉此提升產業能量，爭取商機。

活動時間為美東時間22日晚8時在線上舉辦，有興趣者可於https://reurl.cc/leZlgQ網頁報名，會議將以全英文進行。