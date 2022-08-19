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荒廢餐棚成垃圾站 居民抱怨不斷

記者張晨／紐約報導
華埠街頭被遺棄的餐棚，變成「臨時垃圾站」，引居民抱怨。(記者張晨╱攝影)
華埠街頭被遺棄的餐棚，變成「臨時垃圾站」，引居民抱怨。(記者張晨╱攝影)

紐約市拆除廢棄戶外餐棚的行動從18日展開，而這些早已變為「垃圾站」、「老鼠窩」甚至「遊民臥室」的餐棚長久影響居民生活；華埠百老匯的戶外餐棚更因人跡罕至變為「廢墟」，占用車位也降低生活品質。

該項目仍然受到許多食客的歡迎，但一些居民譴責某些戶外建築造成的不衛生。批評一些棚屋的外觀，包括已經不再使用的，也有人對安全和害蟲提出擔憂。

「這些木頭棚子真的很礙眼，附近商戶毫無責任感可言，現在把垃圾都堆在裡面。」東百老匯的住戶王宇在向房屋局的一份投訴中寫道，華埠的老鼠問題本就嚴重，如今還製造了「溫床」。

他說，這已不是第一次投訴，此前指望房東或租戶將餐棚拆除「在經濟上根本行不通」，希望交通局和清潔局加快執法。

市衛生局表示，去年以來，老鼠問題愈來愈嚴重，部分原因是戶外用餐造成。附近居民也表示，原本就人氣不高的東百老匯，如今除了本地人就是遊民，他們或在此睡覺，或指望從垃圾堆裡掏一些吃的，時常把垃圾撕扯的滿地都是，令人生厭。

華埠勿街味千拉麵外的餐棚一度成為遊民的臥室，餐廳隨後將餐棚安裝門窗並上鎖，用作儲物用；但這顯然不符合市府對室外餐棚的規定，所以商家決定拆除，供貨車卸貨或臨時停車。

華埠 百老匯 遊民

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