皇后區三級大火 華人洗衣店損毀
皇后區可樂娜的7號地鐵線附近，日前爆發三級大火，損毀一家華人經營的九毛九店與自助洗衣店，市消防局出動100多名消防員，近兩小時才控制火勢，一名消防員受重傷；洗衣店華人業主指，她約一年前接手這家店，是全家人收入來源，如今要停工至少一個月，只能等待保險理賠。
影音來源：夏Sofia提供
根據市消防局消息，可樂娜111街與羅斯福大道附近，17日下午5時25分左右發生火災，消防員趕到現場後，利用雲梯架四根水管滅火；此次出動33個消防隊、共138名消防員，近兩小時才控制火勢。
消防局消息稱，一名消防員在此次火災中受重傷，另有三人受輕傷，均送至附近醫院救治，無生命危險；由於火災，7號線列車一度繞行可樂娜，約6時30分才恢復運行。
此次受損的商家均為華裔經營，一家華人經營的九毛九店，已被樓宇局開出強制清空令，18日上午有工人修理屋頂，另一家24小時自助洗衣店，被消防員打破屋頂與大門，澆灌控制火勢。
洗衣店業者夏Sofia表示，她與家人一年前租下洗衣店，因丈夫身體不好，這家店是全家唯一收入來源，家人當老闆又兼員工；她說，當天下午她收到員工通知，趕到現場時，火勢已被控制，但店內設施泡水，暫不知具體損失金額。因這場無妄之災，洗衣店至少要關閉一個半月，目前只能等待保險公司評估，希望早日復工。
市消防局18日截稿前指，起火原因尚在調查中。
上一則
維權連署 籲市長還行人、車輛路權
下一則
FB留言