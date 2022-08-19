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皇后區三級大火 華人洗衣店損毀

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛附近7號線地鐵旁發生三級大火，一消防員受重傷。(市消防局提供)
法拉盛附近7號線地鐵旁發生三級大火，一消防員受重傷。(市消防局提供)

皇后區可樂娜的7號地鐵線附近，日前爆發三級大火，損毀一家華人經營的九毛九店與自助洗衣店，市消防局出動100多名消防員，近兩小時才控制火勢，一名消防員受重傷；洗衣店華人業主指，她約一年前接手這家店，是全家人收入來源，如今要停工至少一個月，只能等待保險理賠。

影音來源：夏Sofia提供

根據市消防局消息，可樂娜111街與羅斯福大道附近，17日下午5時25分左右發生火災，消防員趕到現場後，利用雲梯架四根水管滅火；此次出動33個消防隊、共138名消防員，近兩小時才控制火勢。

自助洗衣店被消防員打破屋頂與大門，灌水控制火勢。(記者牟蘭／攝影)
自助洗衣店被消防員打破屋頂與大門，灌水控制火勢。(記者牟蘭／攝影)

消防局消息稱，一名消防員在此次火災中受重傷，另有三人受輕傷，均送至附近醫院救治，無生命危險；由於火災，7號線列車一度繞行可樂娜，約6時30分才恢復運行。

可樂娜日前爆發的三級大火損毀一家華人經營的九毛九店與自助洗衣店。(記者牟蘭／攝影...
可樂娜日前爆發的三級大火損毀一家華人經營的九毛九店與自助洗衣店。(記者牟蘭／攝影)

此次受損的商家均為華裔經營，一家華人經營的九毛九店，已被樓宇局開出強制清空令，18日上午有工人修理屋頂，另一家24小時自助洗衣店，被消防員打破屋頂與大門，澆灌控制火勢。

一家華人經營的九毛九店，火災發生後已被樓宇局開出強制清空令。(記者牟蘭／攝影)
一家華人經營的九毛九店，火災發生後已被樓宇局開出強制清空令。(記者牟蘭／攝影)

洗衣店業者夏Sofia表示，她與家人一年前租下洗衣店，因丈夫身體不好，這家店是全家唯一收入來源，家人當老闆又兼員工；她說，當天下午她收到員工通知，趕到現場時，火勢已被控制，但店內設施泡水，暫不知具體損失金額。因這場無妄之災，洗衣店至少要關閉一個半月，目前只能等待保險公司評估，希望早日復工。

可樂娜日前爆發的三級大火損毀一家華人經營的99分店與自助洗衣店。(夏Sofia提...
可樂娜日前爆發的三級大火損毀一家華人經營的99分店與自助洗衣店。(夏Sofia提供)

市消防局18日截稿前指，起火原因尚在調查中。

可樂娜日前爆發的三級大火損毀一華人經營的九毛九店與自助洗衣店。(夏Sofia提供...
可樂娜日前爆發的三級大火損毀一華人經營的九毛九店與自助洗衣店。(夏Sofia提供)

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