整頓市容亞當斯拆除廢棄戶外餐棚

亞當斯宣布，將清除已經廢棄的戶外用餐棚，但仍支持戶外用餐項目永久化。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 戶外用餐項目雖然給餐館業者帶來便利，但也有不少市民不滿用餐棚占據街道和停車空間，且導致街道髒亂，一些居民甚至對此提起訴訟；市長亞當斯 (Eric Adams)18日宣布將採取行動，清除已廢棄的戶外用餐棚，但表示市府仍然支持戶外用餐項目永久化；也將監督違規的戶外用餐棚，鼓勵市民撥打311電話投訴。

戶外用餐項目毀譽參半，該項目意在幫助餐館和酒吧在疫期維持生計，大量餐館員工能保住工作，允許在戶外擴大經營空間；市議會此前也更新土地分區(Zoning Change)提案，為餐館室外用餐永久化鋪路；不過，不少居民和民代批評衛生問題，占用街道空間，發動多起訴訟。 亞當斯宣布，將清除已經廢棄的戶外用餐棚，但仍支持戶外用餐項目永久化。(記者和釗宇／攝影)

回應市民質疑，亞當斯18日表示，市府將在幾天內拆除已停業餐館所設的24處戶外用餐棚，並表示這是整治的第一步；「戶外用餐改變了紐約的市貌，疫期拯救10萬個工作崗位，但不能讓廢棄餐棚留在街道上，這已經成為社區眼中釘，也是老鼠的天堂，影響生活品質。」 亞當斯宣布，將清除已經廢棄的戶外用餐棚，但他表示市府仍然支持戶外用餐永久化項目。（記者和釗宇／攝影）

他表示，此次拆除的只是全市近1萬3000個戶外用餐棚的一小部分，此舉是邁向戶外用餐項目永久化的重要一步，未來市府也將優化該項目的設計和執法，「我要明確表示，戶外用餐項目會繼續保留。」 亞當斯宣布，將清除已經廢棄的戶外用餐棚，但他表示市府仍然支持戶外用餐永久化項目。（記者和釗宇／攝影）

執法行動將由副市長喬西(Meera Joshi)領導交通局、清潔局、公園局和市警局相關人員組成的小組執行；除拆除24座廢棄餐棚，執法小組還將調查另外37處嚴重違反規定者，並審閱投訴紀錄，清除其他的廢棄餐棚；兩次確認用餐棚已經廢棄後，將發函通知，然後拆除。