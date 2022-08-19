整頓市容亞當斯拆除廢棄戶外餐棚
紐約市戶外用餐項目雖然給餐館業者帶來便利，但也有不少市民不滿用餐棚占據街道和停車空間，且導致街道髒亂，一些居民甚至對此提起訴訟；市長亞當斯(Eric Adams)18日宣布將採取行動，清除已廢棄的戶外用餐棚，但表示市府仍然支持戶外用餐項目永久化；也將監督違規的戶外用餐棚，鼓勵市民撥打311電話投訴。
戶外用餐項目毀譽參半，該項目意在幫助餐館和酒吧在疫期維持生計，大量餐館員工能保住工作，允許在戶外擴大經營空間；市議會此前也更新土地分區(Zoning Change)提案，為餐館室外用餐永久化鋪路；不過，不少居民和民代批評衛生問題，占用街道空間，發動多起訴訟。
回應市民質疑，亞當斯18日表示，市府將在幾天內拆除已停業餐館所設的24處戶外用餐棚，並表示這是整治的第一步；「戶外用餐改變了紐約的市貌，疫期拯救10萬個工作崗位，但不能讓廢棄餐棚留在街道上，這已經成為社區眼中釘，也是老鼠的天堂，影響生活品質。」
他表示，此次拆除的只是全市近1萬3000個戶外用餐棚的一小部分，此舉是邁向戶外用餐項目永久化的重要一步，未來市府也將優化該項目的設計和執法，「我要明確表示，戶外用餐項目會繼續保留。」
執法行動將由副市長喬西(Meera Joshi)領導交通局、清潔局、公園局和市警局相關人員組成的小組執行；除拆除24座廢棄餐棚，執法小組還將調查另外37處嚴重違反規定者，並審閱投訴紀錄，清除其他的廢棄餐棚；兩次確認用餐棚已經廢棄後，將發函通知，然後拆除。
執法小組還將審閱所有違反戶外用餐規定的投訴，並進行檢查，若兩次檢查均未過關，交通局將向餐館業者寄出合規指導；若仍未改正，交通局將發函，在拆除前48小時通知業者；拆除後，交通局將保留餐棚90天，若無人認領，將被棄置；市府鼓勵撥打311電話，舉報疑似已廢棄的戶外用餐棚，也可向311發送照片簡訊，或在311網站上投訴。
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