維權連署 籲市長還行人、車輛路權

紐約市的戶外用餐區爭議不斷，圖為遊民睡在其中。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約維權組織「公平城市政策聯盟」(Coalition United for Equitable Urban Policy)近期發起連署，要求市長拆除備受爭議的戶外用餐區，將路權還給行人和車輛。

聯盟指戶外用餐區已經達成目的，讓餐飲業者在疫情 期間得以繼續營業，如今是時候拆除；該聯盟成員包括多個華埠 、下東城組織，像華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)、包厘街住戶聯盟(Bowery Alliance of Neighbors)、果園街街區聯盟(Orchard St. Block Association)等。

戶外用餐區的爭議一直存在，除造成環境髒亂、惡臭，還有鼠患、噪音，以及占用街道空間，導致行人及車輛通行困難等問題；此前還有媒體報導，遊民 將此空間當成住處，甚至光天化日與其他遊民發生性關係，妨害風化。

雖然戶外用餐區帶來不少問題，但也受到不少人吹捧，市議會於2月底通過戶外用餐區永久化提案，不過在下東城居民向法院提告後，州高等法院法官裁決，喊停提案進度，要求市府按照州法要求，進行相關環境審查，不過市府對該判決上訴，目前該案延宕。

連署網站指，戶外用餐白天或晚上都產生噪音，成堆的垃圾造成老鼠、火警隱患，壅堵的人行道和道路，讓消防車、救護車無法駛進，市長和市議會卻不聞不見。除要求拆除戶外用餐區，恢復疫情前紐約市實行的街邊用餐(sidewalk cafe)計畫，同時放棄將戶外用餐區永久化的計畫。

該連署已蒐集2200多人參與，預計在滿2500個簽名後，將連署信交給市長亞當斯(Eric Adams)，更多資訊：https://reurl.cc/oQZp7v。