志願全落空 華生分到治安最差區高中

王嘉璿(左二)對劉醇逸的小班制提出異議，援引市府的數據，不認可小班制提高教學質量。(記者牟蘭╱攝影)

華裔家長劉志深於17日在州參議員劉醇逸舉辦的教育 里民會議中表示，兒子是高中榮譽生，但因今年高中抽籤入學制，所填志願全落空，分到全市治安最差的東紐約區就讀，批評政府忽視亞裔 與中產家庭的聲音，呼籲選民投給代表他們聲音的民代。

州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸，17日在皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦教育里民大會，會議也線上直播，希望聽到更多對市公校 系統的意見，州府法案對學生的影響。

家住在皇后區中村的劉志深，多年前從香港移民紐約，兒子扎卡里(Zachary)今年6月從公校128中學畢業，獲三年優秀學生，平均成績在97%之上。扎卡里申請湯森哈里斯(Townsend Harris)與法蘭西斯路易士(Francis Lewis)等優秀高中，也申請表現一般的瑪斯佩斯高中(Maspeth High School)的與皇后大都會(Queens Metropolitan)高中等，「皇后大都會高中是我們的學區，離家只有十分鐘」。

但申請的所有志願全落空，被分配到布碌崙(布魯克林)東紐約區FDNY高中，每日通勤要花逾40分鐘，當地治安差，學校各項學術表現不佳，他只能為孩子申請私立高中就讀，呼籲民眾用選票說話，投給代表他們聲音的亞裔。

同源會主席黃友興表示，今年許多學生只能轉申特許學校，面臨繁瑣的程序與長時間等待，批評抽籤政策導致公校流失大量學生。曼哈頓全市高中委員會主席王嘉璿對劉醇逸的小班制法案提出異議，她援引市府數據，指全市已有大量公校的班級人數少於25人，但仍表現不佳，不認可小班制有助提高教學質量，呼籲政府將經費用在課後班與英文教育等。