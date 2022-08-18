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勵馨夏令營 華生詩歌繪畫展訴求

記者鄭怡嫣╱紐約報導
勵馨舉辦夏令營成果展及安全會議。(記者鄭怡嫣╱攝影)
勵馨舉辦夏令營成果展及安全會議。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約勵馨日前在法拉盛舉辦夏令營成果展以及安全會議，20多名不同族裔學生，聚焦心理健康、仇恨犯罪、亞太裔傳統文化等議題，展示作品。

勵馨青少年項目負責人Abby介紹，新冠疫期，更多學生需要幫助，機構2020年成立心理諮商中心，開始服務社區青少年。今年通過夏令營、輔導等活動，幫助新移民子女重塑正向的人生觀與人際關係，在學業及情緒管理方面都做好準備，迎接新學期。也期待通過這些活動，使他們成為機構推廣預防約會暴力、性別暴力及心理疾病的校園大使。

此次在法拉盛啟揚活動中心舉辦的夏令營成果展上，許多華裔初中及高中生，聚焦心理健康、仇亞犯罪等與亞裔社區相關議題，皇后區全球教育學院中學(BSGE)15歲學生嚴芷凌用詩歌及繪畫凸顯美國的健保改革問題，她表示與其他國家相比，美國健保昂貴，許多低收入者沒保險，健保體系相比其他國家排名落後，「這就像個惡夢，但卻是現實的一部分。」

布碌崙(布魯克林)中木高中(Midwood HS)的華裔女生伍婉銀，則以母親為靈感、日常生活的一個切面為畫布，表達亞裔女性的美麗、掙扎與堅強，「我沒有遵循西方媒體刻畫的中國文化，不會彈中國傳統樂器也不會說中文， 但就像媽媽把一盤切好的水果，每晚放在我桌上這一安靜的時刻，我看到她的堅韌，這種價值也一直在教導我。」

伍婉銀向州參議員劉醇逸介紹自己的作品。（記者鄭怡嫣╱攝影）
伍婉銀向州參議員劉醇逸介紹自己的作品。（記者鄭怡嫣╱攝影）

健保 亞裔 法拉盛

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