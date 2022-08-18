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反高中入學抽籤 第26學委會開跑

記者鄭怡嫣╱紐約報導
日前上百位華裔家長、學生聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心╱攝影)
日前上百位華裔家長、學生聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心╱攝影)

今年紐約市的高中入學改成抽籤制度，使許多成績優異的學生與好學校失之交臂，引起許多華人家長的抨擊，有多名華人家長代表的皇后區第26學區委員會，近日全票通過全市第一份要求恢復擇優錄取制度的決議，知情人士表示，也有多個學委會正計畫草擬類似的決議，以向教育局陳情並施壓。

根據第26學委會的決議書，抽籤制度使得眾多成績優秀的學生，未被理想志願甚至任何一所學校錄取，這與市教育局「每個學生都值得上好學校」的初衷相違背，對於刻苦努力的學生不公平，也打壓學生的積極性，此外還提升了學業一般的學生的錄取比率，他們並不屬市教育局宣稱需要幫扶的「校園代表性不足的學生群體」，許多該學區的家長已經把孩子轉到私校上學，或舉家搬到鄰近的長島、威徹斯特郡(Westchester County)等地。

決議書指，隨機錄取無疑是有明顯缺陷的政策，市教育總監班克斯(David Banks)應取消抽籤制，恢復擇優錄取制度，使得各高中招生辦公室也能參與市教育局「多元錄取」(Diversity in Admissions)的計畫，例如為英語學習生(ELL)、低收入家庭學生、臨時住房學生等保留一定的席位，也使得招生辦公室能為區內的高中制定一套篩選標準，增加代表性不足學生的入學比率。

第26學委會主席司徒弼表示，該份決議近日全票通過，線上討論時也沒有聽眾反對，包括法拉盛在內的第25學委會主席貝納多(Joseph Di Benedetto)也表示支持恢復擇優制，計畫在下月草擬類似的決議並進行討論，此外，皇后區第24學委會、布碌崙(布魯克林)第20學委會也有這樣的意向，共同向市教育局陳情並施壓。

月前上百位華裔家長、學生聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心╱攝影...
月前上百位華裔家長、學生聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心╱攝影)

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